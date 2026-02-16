Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

酒店房放书否认南京大屠杀惹争议 APA集团创办人元谷外志雄离世

更新时间：13:56 2026-02-16 HKT
发布时间：13:56 2026-02-16 HKT

日本连锁商务酒店APA集团公布，创办人兼最高负责人元谷外志雄已于上周三（11日）逝世，终年82岁。他和担任APA酒店社长的妻子芙美子携手推动事业发展，打造出日本最大规模连锁酒店帝国。元谷曾因在旗下酒店客房中放置自己撰写的否认南京大屠杀及日本侵华历史书籍，引发全球争议。

2017年1月，多名中外游客发现，APA酒店客房内放置了多本元谷撰写的书籍，书中对南京大屠杀和日军强征慰安妇等史实予以否认。消息曝光后，元谷在APA集团官网和社交媒体平台连续发表声明，拒绝撤下相关书籍，引发了中国等多国民众的强烈谴责。

日本APA酒店再现入住隐忧？房内眼镜无故损毁 台旅客怒斥酒店冷处理：不是记忆中的日本了

APA酒店客房内摆放对南京大屠杀和日军强征慰安妇史实予以否认的书籍。 新华社
APA酒店摆放的书籍惹争议。 新华社
元谷外志雄与安倍晋三交好。facebook
APA集团在全球拥有385间酒店。APA官网
右翼势力金主 与安倍交好

元谷不仅是知名企业家，也是日本极右翼势力的大金主之一。据媒体报道，元谷利用资金、商业网络和自办的传播平台构建了一个日本极右翼思想的宣传网络，并与安倍晋三、高市早苗等自民党政客交好。

元谷长年在修宪议题倡议，并在新冠疫情期间，给予安倍政府重要支持，答应让无症状与轻症患者入住APA旗下酒店。2022年7月8日，安倍于奈良街头助选时遭枪击身亡。元谷在国葬前夕表达哀悼，称安倍「对日本与世界都是重大损失」。

支持高市早苗 盼继承安倍修宪遗志

去年5月，自民党支持度低迷时，元谷接受访问，点名高市早苗为最期待的接班人，希望高市能继承安倍晋三推动修改日本宪法的遗志，为日本再军事化扫除法律障碍。

元谷在27岁时独立创业，并于1971年在当地成立住宅分售公司「信金开发」，成为日后APA集团的前身。他于1980年创立APA酒店，经过约4年筹备，于1984年在金泽市开设首家分店。

以「藤诚志」为笔名 出版多本著作

他致力提升服务品质，包括在客房内摆放纸鹤，并于超过300间客房规模的酒店设置大浴场等设施。同时，他也以「藤诚志」为笔名出版多本著作。

截至2025年9月3日，包含兴建中的据点在内，APA集团在全球已拥有385间酒店、共8万6895间客房。
 
 

