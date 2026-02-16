浪漫惊喜变惨痛场面 德男周年纪念日送女友逾万现金气球 瞬间随风飘走

一名德国年轻男子为女友准备周年纪念日惊喜，未料因一时失误，2000美元（约1.56万港元）现金随气球飘走，令浪漫一刻变成心痛场面。相关影片于2月11日上传至社交平台，至今在Instagram已录得近1.5亿次观看，引发网民热议。

男子心痛：那是我的工资

据印度媒体《News18》报道，影片拍摄于夜晚，场景似为露天停车场。片中可见，一对情侣站在摆放礼盒的桌旁，男方身穿黑色西装，女方手持红色气球。桌上是一个系有红丝带的白色大礼盒，内里更设有粉红色灯光营造气氛。

男子将绑有现金的气球放入盒内，2000美元钞票被串成「现金长绳」，与气球连在一起。当女友打开盒盖时，气球徐徐升起，钞票随之展开，看似浪漫满分。

女方见状惊喜万分，随即转身紧抱男友，两人沉浸在甜蜜气氛中。然而，就在拥抱之际，意外突然发生。

影片字幕显示「但随后发生了这样的事」，只见气球不住地上升，整条现金「长绳」从礼盒松开，连同气球直冲夜空。女方急忙追赶，男方更脱下外套试图拦截，但为时已晚，气球与现金转眼消失。

男子目睹辛苦准备的惊喜化为乌有，当场跌坐地上，双手掩面，神情错愕。女友则跪在他身旁安慰说：「心意最重要。」男子无奈回应：「亲爱的，那是我的工资。」女方则幽默地回应：「那就多赚点钱吧。」

影片曝光后，有网民替男子感到惋惜，亦有人质疑是否为摆拍。不过无论真假，这段「飞走的人工」插曲，已成为网络热话。