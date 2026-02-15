离奇窃案︱新西兰学校屡失内衣毛巾 CCTV揭小偷原来是……

新西兰有一间小学，过去一连不断发生失窃案，校有接连有毛巾、内衣裤，甚至潜水镜被偷，但校方茫无头绪，直至近日检查闭路电视，才揭发神秘窃案的疑犯，竟然是一只顽皮胆大的黑猫。

新西兰有学校过去屡被一只黑猫偷走内衣及毛巾。FB@Apanui School

综合校方FB及外媒报道，新西兰北岛城市华卡塔尼（Whakatāne）的Apanui School，过去一年不断发生离奇盗窃案，特别是在泳池开放前的一季，情况最严重，而且小偷颇为嚣张，不时将偷来的战利品随意丢弃在校园不同角落。

校长史都华（Marama Stewart）指出，直到最近又有套泳裤和毛巾不翼而飞，教职员决定调阅监视器，才惊觉真凶是只黑猫，牠正拖著1条大毛巾穿过操场。不久后，校方更在体育器材室后方找到一大堆「赃物」，证实黑猫是1年多来事件的「真凶」。

事件曝光后，学校将监视器画面上传网路，引发不少关注。校园管理员随后联络上猫的主人，对方也坦承自家宠物确实以爱「顺手牵羊」闻名，是个「惯犯」。