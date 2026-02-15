孤独Punch君︱遭母弃养难融入猴群 靠公仔陪伴惹人心疼︱有片
更新时间：18:56 2026-02-15 HKT
发布时间：18:56 2026-02-15 HKT
发布时间：18:56 2026-02-15 HKT
近日，日本千叶县市川市动物园内一只叫「Punch君」（パンチ）小猴子获各界关注。
据悉，7个月大「Punch君」走到哪都带著牠的猴子公仔，有时企图将自己伏在公仔上，画面看似疗愈，但背后却有个让人心疼的故事。
自幼被母亲弃养，由饲育员人工抚养长大。之后牠被送到动物园的猴群中，尝试让牠融入猴群生活。不过事与愿违，「Punch君」即使如何努力，未能融入。
园方证实，「Punch君」一出生就遭母猴弃养，只好人工把牠养大。为了让「Punch君」重回猴群，园方一个月前安排牠与猴群相处，由于牠从小没母亲照料，缺乏安全感，故特意给牠一只猴子公仔作为心灵寄托。「Punch君」也因此带著公仔，穿梭猴群中。
由于牠在猴群中看起来特别孤单，引发不少网友心疼，很多人特地到动物园去看牠为牠打气。有网民拍到牠与其他猴子互动，希望牠能尽快融入，不要再孤单。
