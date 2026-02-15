情人节｜白宫发布「地狱」贺卡  向马杜罗、格陵兰「表白」惹议

美国白宫于2月14日情人节当日，在社交平台X发布一系列另类「情人节贺卡」，以恶搞方式结合时事与外交话题，引起网民热议。

马杜罗被捕成「心意」主题

其中一张贺卡极具讽刺意味，红色背景上写有「You captured my heart（你俘获了我的心）」，搭配委内瑞拉总统马杜罗被美军扣押时的照片，影射其近日被美方抓捕的经过，祝福语带有双关意味，相当吸睛。

另一张蓝底贺卡则将焦点放在美国国内政治与移民议题上，以一张马里兰州民主党参议员范霍伦（Chris Van Hollen）与萨尔瓦多籍男子加西亚（Kilmar Abrego Garcia）共饮的心形照片配文，讽刺民主党对非法移民的态度，配文称：「我对你的爱就像民主党人对非法移民的爱一样强烈。我愿意飞越1,537英里只为与你共饮一杯！」

加西亚被指为黑帮MS-13的成员， 2025年3月被错误遣返，美国最高法院裁定当局应设法令其回到美国，但特朗普以加西亚是「恐怖组织」MS-13成员为由，至今未有履行。

想与格陵兰搞「暧昧」

白宫还发布以行政文件为主题的贺卡，刻意标出「第4547号行政令，你是我的情人（UR my Valentine）」等文字，但实际上并无该号行政令签署纪录。最后一张卡片则向北大西洋自治地区——格陵兰「示爱」，称「是时候定义我们之间的暧昧关系了」，反映特朗普政府觊觎格陵兰之心。

网民反应两极

白宫这次以政治与节日元素结合的做法，在网上引起两极反应。有评论称这是「最有幽默感的一届政府」，也有人笑称从中「感受到爱意」，但亦有批评声音指出不应将政治议题与节日娱乐化，认为有关玩笑过火。