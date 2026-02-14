纳瓦尔尼｜欧洲5国称死于箭毒蛙毒素 「除克宫落毒无任何合理解释」

俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼（Alexei Navalny）两年前在狱中死亡，当局声称他是在散步后「猝死」。但英国及其欧洲盟友发表最新声明，表示在纳瓦尔尼遗体验出箭毒蛙的毒素，指责克里姆林宫是幕后黑手。



英国外交部表示，在纳瓦尔尼遗体样本中发现这种名为依匹巴汀（epibatidine）的毒素，没有任何合理的解释，俄罗斯应为纳瓦尔尼的死负责。

英国与瑞典、法国、德国和荷兰就这项发现发表了一份联合声明，指出「只有俄罗斯政府才有能力、有动机、有机会在纳瓦尔尼被关押于西伯利亚俄罗斯监狱期间，使用这种致命毒素来对付他。」

声明指出，依匹巴汀天然存在于南美洲野生箭毒蛙体内，人工饲养的箭毒蛙不会产生这种毒素，而俄罗斯境内也不存在这种毒素。「纳瓦尔尼体内出现这种毒素没有任何合理的解释。」

英国外交部表示，英国已将俄罗斯涉嫌违反《化学武器公约》的情况告知禁止化学武器组织。

纳瓦尔尼是俄罗斯最直言不讳的反对派领袖，2020年也曾遭俄罗斯诺维乔克神经毒剂毒害，在德国接受治疗，返回俄罗斯时在机场被捕，监禁3年后，刚转移到北极圈的西伯利亚监狱就在2024年2月16日突然去世，年仅47岁。