Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

纳瓦尔尼｜欧洲5国称死于箭毒蛙毒素 「除克宫落毒无任何合理解释」

即时国际
更新时间：23:12 2026-02-14 HKT
发布时间：23:12 2026-02-14 HKT

俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼（Alexei Navalny）两年前在狱中死亡，当局声称他是在散步后「猝死」。但英国及其欧洲盟友发表最新声明，表示在纳瓦尔尼遗体验出箭毒蛙的毒素，指责克里姆林宫是幕后黑手。

英国外交部表示，在纳瓦尔尼遗体样本中发现这种名为依匹巴汀（epibatidine）的毒素，没有任何合理的解释，俄罗斯应为纳瓦尔尼的死负责。

相关新闻：京截获箭毒蛙　一克蛙毒可致万五人死

英国与瑞典、法国、德国和荷兰就这项发现发表了一份联合声明，指出「只有俄罗斯政府才有能力、有动机、有机会在纳瓦尔尼被关押于西伯利亚俄罗斯监狱期间，使用这种致命毒素来对付他。」

声明指出，依匹巴汀天然存在于南美洲野生箭毒蛙体内，人工饲养的箭毒蛙不会产生这种毒素，而俄罗斯境内也不存在这种毒素。「纳瓦尔尼体内出现这种毒素没有任何合理的解释。」

英国外交部表示，英国已将俄罗斯涉嫌违反《化学武器公约》的情况告知禁止化学武器组织。

相关新闻：俄法院向纳瓦尔尼遗孀发拘捕令 指控参与极端主义组织

纳瓦尔尼是俄罗斯最直言不讳的反对派领袖，2020年也曾遭俄罗斯诺维乔克神经毒剂毒害，在德国接受治疗，返回俄罗斯时在机场被捕，监禁3年后，刚转移到北极圈的西伯利亚监狱就在2024年2月16日突然去世，年仅47岁。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
社会
9小时前
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
影视圈
5小时前
性感女神近乎全裸庆情人节：能当你的情人吗？ 小面积布料遮重点部位 幼绳牵引重量级上围
性感女神近乎全裸庆情人节：能当你的情人吗？ 小面积布料遮重点部位 幼绳牵引重量级上围
影视圈
8小时前
女子称被教练哄骗多次注射类固醇 下体长出「阴茎」变阴阳人
女子称被教练哄骗多次注射类固醇 下体长出「阴茎」变阴阳人
奇闻趣事
5小时前
TVB杯赛马日场内花絮逐格睇！细节证曾志伟仍地位超然 小花黐住乐易玲遭「冷待」劲尴尬
TVB杯赛马日场内花絮逐格睇！细节证曾志伟仍地位超然 小花黐住乐易玲遭「冷待」劲尴尬
影视圈
5小时前
古天乐3字回应周秀娜被李家诚告诽谤风波 笑称世事无绝对或开迷你骚
07:23
古天乐3字回应周秀娜被李家诚告诽谤风波 预告突击入戏院谢票或开迷你骚
影视圈
5小时前
消息：警起回刘家良和向华胜骨灰 绑匪仍然在逃
02:00
宝福山骨灰被盗．星岛独家丨警成功寻回刘家良向华胜被盗骨灰 「绑匪」连环爆窃 部分家属收勒索要求
突发
17小时前
新年北上注意！深圳官方预测福田/罗湖/莲塘口岸＋高铁出行高峰 这3天最多人出境...
新年北上注意！深圳官方预测福田/罗湖/莲塘口岸＋高铁出行高峰 这3天最多人出境...
旅游
11小时前
「病毒尿袋」诈骗横行？插一下即偷钱偷资料 拔线继续偷... 官方提醒4招防范
「病毒尿袋」诈骗横行？插一下即偷钱偷资料 拔线继续偷... 官方提醒4招防范
生活百科
12小时前
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
影视圈
2026-02-13 15:00 HKT