卖血求生｜美国中产阶层靠捐血报酬度日 2025年估计涉370亿港元

美国经济数据显示整体形势尚算平稳之际，愈来愈多美国中产阶层民众却选择以出售血浆换取现金，以应付日常开支。2025年，全美民众透过出售血浆合共进帐约47亿美元（约367.5亿港元），全年收集血浆约6250万公升，较2022年增加超过30%。每日估计有约20万人走进全国1200多间血浆中心，成为这门数十亿美元产业的一环。

美国容许有偿捐血，每次可获65美元每周限捐2次。 新华社示意图

血浆中心进驻郊区商场

在宾夕凡尼亚州小镇Holmes一个商场内，捐血中心与理发店及银行毗邻。捐赠者躺在黑色医疗床上，手臂插入粗针，血液经机器抽出分离血浆后，再将其余血液输回体内。完成一次程序约需1小时，可获65美元（约508港元）预付扣账卡作为报酬。

43岁的普莱森特（Ian Pleasant）表示，他靠送餐平台DoorDash维持基本开支，但家中其他费用仍感吃力，只好出售血浆补贴厕纸与宠物粮食等日用品开销。

血液中心人员正在滤除血液中的白细胞。 新华社

类似情况遍及各地。64岁的琼斯（Larry Jones）在奥克拉荷马市担任校巴监督员，月入约1800美元（1.4万港元），租金上调至800美元（约6250港元）后压力倍增，于是开始卖血浆。爱达荷州一对年收入约12万美元（约94万港元）的夫妇，亦以血浆收入应付汽车贷款及医疗帐单。加州佛斯卢（Fresno）居民拉格内蒂（Erin Ragnetti）则为清还债务与帐单加入行列。

中产收入骤减 生活压力大

57岁的张伯伦（Jill Chamberlain）原任职企业财务主管，年薪8.7万美元（约68万港元），2024年失业后时薪仅16.11美元（约126港元）。她目前在凤凰城一间血浆中心定期出售血浆，每周2次，每月可得约400美元（约3130港元），以支付电费与房租。她坦言，身兼多职仍需靠血浆收入维生，心理与身体均承受压力。

在明尼苏达州明尼亚波利斯郊区，伊根（Michelle Eagan）辞去年薪7.5万美元（约58.6万港元）的法律助理工作，全职照顾儿子。丈夫任职企业经理年薪9万美元（约70万港元），家庭仍出现财务缺口。她每周2次出售血浆，收入帮补儿子每月700美元（约5500港元）的学前教育学费。

捐血时经机器分离出血浆，其余血液可以输回捐赠者体内。 新华社示意图

血浆经检测、冷冻及纯化程序后，提取蛋白与抗体，用于治疗血友病、烧伤与罕见免疫疾病等。根据业界数据，美国供应全球约70%血浆，2024年出口总值达62亿美元（约485亿港元）。

美国容许民众每周最多捐赠2次血浆，与部分禁止有偿捐赠的国家相比，制度较宽松。业界人士指出，若无金钱诱因，供应难以满足需求。研究亦显示，新血浆中心开设后，社区超市人流上升，短期借贷需求下降，犯罪率亦有回落，显示相关收入对基层家庭具有实际作用。