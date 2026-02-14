Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

罗浮宫惊传漏水 19世纪天花板壁画受损 部分展厅关闭

即时国际
更新时间：14:37 2026-02-14 HKT
发布时间：14:37 2026-02-14 HKT

继珠宝藏品失窃、建筑物老旧与门票诈骗案后，巴黎罗浮宫（Musée du Louvre）近日又发生漏水事故。据法国媒体报道，位于德农馆（Denon wing）的展厅出现漏水，有天花板壁画受损，似乎有部分画作受波及。这已是3个月内第二次漏水事故，凸显了这间全球最多参观人数博物馆内部结构与维护问题的严重情况。

BFM电视台（BFMTV）指出，事件发生于周四（12日）晚至周五（13日）凌晨，地点为德农馆707号展厅，德农馆收藏包括蒙娜丽莎在内的珍贵展品。馆方随即将此事通报为「技术事故」，消防队必须通宵赶赴现场处理。

相关新闻：
巴黎罗浮宫风波不断 警破门票诈骗网络 拘9人包括员工及导游

罗浮宫是全球参观人数最多的博物馆之一。法新社
罗浮宫是全球参观人数最多的博物馆之一。法新社
漏水事件导致部分展厅暂时关闭。法新社
漏水事件导致部分展厅暂时关闭。法新社
有消息人士表示，部分艺术品可能受损，专家正进行评估。法新社
有消息人士表示，部分艺术品可能受损，专家正进行评估。法新社

波及15世纪意大利作品房间

虽然存放达文西杰作的空间未受影响，但漏水损坏了一间展出15世纪意大利作品的房间及其由法国画家梅尼耶（Charles Meynier）绘制的天花板壁画。

707号展厅主要展出海尼耶的19世纪作品《法国绘画的胜利：普桑、勒苏尔、李布隆的荣耀》（Triomphe de la peinture française : apothéose de Poussin, de Le Sueur et de Le Brun）等艺术品。

部分艺术品可能受损

报道指出，漏水疑由楼上管线故障引起，展厅天花板严重受损，目前已暂时关闭；另有消息人士表示，部分艺术品可能受损，专家正进行评估。罗浮宫官方网站公告，706号至708号展厅暂时关闭。

罗浮宫近期风波不断，去年10月，盗贼光天化日下闯入馆内窃走多件珠宝藏品，迄今尚未追回；11月因建筑物老旧需关闭展厅；同月末，埃及文物图书馆漏水，数百件文献受损；去年底以来，员工因不满工作条件多次罢工；近日又发生员工与导游涉及门票诈骗案。

罗浮宫是全球参观人数最多的博物馆之一，2025年吸引约900万人造访，其中73%为外国游客。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
消息：警起回刘家良和向华胜骨灰 绑匪仍然在逃
02:00
宝福山骨灰被盗．星岛独家丨警成功寻回刘家良向华胜被盗骨灰 「绑匪」连环爆窃 部分家属收勒索要求
突发
8小时前
80年代港姐冠军净身出户告别混乱生活 剖白与才子离婚内幕：关系好差 曾为女儿哑忍
80年代港姐冠军净身出户告别混乱生活 剖白与才子离婚内幕：关系好差 曾为女儿哑忍
影视圈
6小时前
前TVB小花绝地反弹失败？突宣布再度退隐 为一事叹身心疲累： 真系力不从心
前TVB小花绝地反弹失败？突宣布再度退隐 为一事叹身心疲累： 真系力不从心
影视圈
19小时前
9岁抗癌小天使苦撑一年病逝 母曾剃发陪伴化疗 生前哭诉：我想离开了
9岁抗癌小天使苦撑一年病逝 母曾剃发陪伴化疗 生前哭诉：我想离开了
保健养生
2026-02-13 13:00 HKT
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
影视圈
2026-02-13 15:00 HKT
长发女天星码头瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂过无人扶起 网民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
长发女天星码头瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂过无人扶起 网民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
时事热话
2026-02-13 13:18 HKT
送公屋户贺年礼物 房署大派利是封 款式居民有话事权？ 网民晒冷战利品｜Juicy叮
送公屋户贺年礼物 房署大派利是封 款式居民有话事权？ 网民晒冷战利品｜Juicy叮
时事热话
4小时前
旺角兆万帝王水产3.31结业！叹生意难做：上年度录得嘅亏损史无前例 网红店员小龙哥现身回应...
01:54
旺角兆万帝王水产3.31结业！叹生意难做：上年度录得嘅亏损史无前例 网红店员小龙哥现身回应...
饮食
2026-02-13 13:47 HKT
六合彩新春金多宝︱2亿头奖历年最高 2.21搅珠 即睇5大幸运号码
社会
19小时前
虎妈「望女成龙」22岁医科生患大肠癌病逝 患癌后重新体验人生 曾叹：前所未有轻松
虎妈「望女成龙」22岁医科生患大肠癌病逝 患癌后重新体验人生 曾叹：前所未有轻松
保健养生
2026-02-12 16:31 HKT