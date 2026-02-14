爱泼斯坦案｜英媒揭年轻女子从隐蔽口进宫见安德鲁 员工听「暗号」放行

美国淫媒Jeffrey Epstein案件持续发酵。英媒13日披露，被称为「萝莉快运」（Lolita Express）的爱泼斯坦专机，曾多达90次飞抵英国。有受害人声称，抵达后被安排前往白金汉宫，与英国前王子安德鲁（Andrew Mountbatten-Windsor）会面，并以「温莎夫人」作为代号进入王室居所。

爱泼斯坦「萝莉快运」专机90次抵英

综合《太阳报》及《每日邮报》报道，至少一名受害人指曾搭乘爱泼斯坦专机飞往英国，其后被带至白金汉宫见安德鲁。另有消息人士透露，部分女子亦曾被送往王室在伦敦的其他住所与其会面。

据报，安德鲁会向工作人员表示：「温莎夫人很快就会到，请让她进来并带她上来。」「温莎夫人」正是代指这些女子的暗号，员工听后心领神会。

有王室内部人士形容，相关安排令员工感到不满，因这些访客几乎未经正常保安审核，却可透过隐蔽的员工入口进入王室范围，「这种情况太频繁了，他们（在讲电话时）通常会翻著白眼，然后答道：『好的，先生』。」

少女被送白金汉宫见安德鲁 以「温莎夫人」代号入内

文件亦显示，安德鲁被指与至少4名女性有牵连。《每日邮报》更披露，爱泼斯坦曾带一名年轻罗马尼亚模特儿到白金汉宫与安德鲁共进私人晚餐。其后爱泼斯坦向该模特儿转述，安德鲁认为她「很漂亮」，并说「男人不会看你的衣服，他们会看穿它」。

罗马尼亚模特儿进宫晚餐 爱泼斯坦：男人会看穿你的衣服

目前英国警方正评估针对安德鲁的相关指控。英国前首相Gordon Brown公开呼吁警方展开刑事调查，形容事件可能是「至今最大丑闻」，指多名来自不同国家的少女疑曾在英国遭贩运。

安德鲁过往一直否认涉及任何不当行为。随着爱泼斯坦档案持续曝光，事件对英国王室形象的冲击仍在扩大。