「高市早苗被超人狂揍」AI片疯传　版权商追究　影片下架

即时国际
更新时间：03:55 2026-02-14 HKT
发布时间：03:55 2026-02-14 HKT

中日关系气氛紧张之际，一段人工智能生成影片再掀波澜。有中国网民利用字节跳动新推出的影片生成模型，制作出日本首相高市早苗与特摄角色对战的片段，画面中「超人吉田」将其击倒甚至施放必杀技「激光束」轰爆，影片在社交平台疯传后，引发日本网民强烈反弹。

涉事影片以高度逼真的效果呈现城市打斗场景，角色外貌与动作细节精致。有关片段迅速在X等平台扩散，大批日本网民留言批评，认为内容不仅涉及政治人物，更损害超人经典角色形象，纷纷向拥有版权的圆谷制作要求采取法律行动。

据日媒报道，圆谷制作已就相关影片提出版权申诉，部分片段其后被平台标示「回应著作权所有人检举，媒体已停用」并下架。不过，网上仍有零星相关画面流传。

有曾参演「超人吉田」系列的演员公开表示，应严肃看待此类行为，指作品多年来承载孩子梦想，不应被用于政治恶搞。亦有网民形容影片「亵渎经典」，对政治人物亦欠尊重。

据了解，涉事网民除制作「超人吉田」版本外，亦曾仿照日本动漫进击的巨人中的「车力巨人」形象生成相关影像。影片被删后，对方改以中国动漫角色作为对战对象继续上载，包括一度爆红的黑悟空、哪吒等，以减低再遭版权投诉的风险。

是次事件源于字节跳动推出名为Seedance 2.0的人工智能影片生成工具。该工具可根据声音、图片、文字等素材生成最长约15秒影片，并强调角色表情与画面质感的一致性。

