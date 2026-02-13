法汉家中冰箱惊现2婴尸 9宝妈落网坦承犯案

法国揭发雪柜藏婴尸案，一名男子在家中雪柜内发现一具被冰冻的婴儿尸体，随即向警方报案。警方前往现场调查后，再在雪柜内找到第2具婴尸，后来拘捕了一名50岁妇人。这名妇人与3名男子育有9名孩子，向警方坦承犯案。

案发于法国东部上索恩省艾勒维耶-利奥蒙（Aillevillers-et-Lyaumont）小镇的村庄，一名50多岁男子在雪柜发现婴尸后，随即报案。警方到场调查后，很快锁定男子之前的伴侣，周三（11日）在中北部城市布洛涅-比扬古（Boulogne-Billancourt）将一名妇人逮捕。

揭发雪柜藏婴尸案的民宅，停著一部警车。法新社

警方封锁揭发案件的房屋调查。法新社

现场是法国东部上索恩省艾勒维耶-利奥蒙镇。法新社

与3男诞9名子女

这名女子曾与3名不同男子生下9名子女，去年12月时突然离开艾勒维耶-利奥蒙村，留下4名年龄介乎14至20岁的孩子、他们的父亲，以及另一段关系所生的第5个孩子。她被捕后坦承犯案。

女子向警方表示，她生下孩子后，立即把婴儿包在袋子中，放进洗衣房中的雪柜，该雪柜只有她一人使用，为了不让亲友发现她怀孕，一直穿著很宽松的衣服。

检察官洛格林（Cedric Logelin）表示，调查期间女子一直在哭，说她为孩子和家人感到难过，但无法提供婴儿的确切出生时间，大约是在2011年至2018年之间她重返职场期间生下。

穿宽松衣服掩饰怀孕

警方也将女子的伴侣逮捕，对方强调他完全不知道女子曾经生产。警方周五（13日）对婴儿遗体进行验尸，希望能了解婴儿死亡原因。

洛格林表示，针对15岁以下未成年人被谋杀案，已展开司法调查，这些罪行可判终身监禁。

检察院已要求将嫌犯拘留。

市长特拉梅塞尔在得知此案后表示「震惊」，指这对夫妻在镇上住了大约20年，但并不在当地工作。

曾发生数宗同类案件

2022年，法国南部一名妇女的雪柜内亦发现2名新生儿尸体。检察官表示，他们的死亡「并非自然原因」。

2015年，在一宗类似案件中发现了5具婴尸，案中母亲被判处8年监禁。

另一宗被法国载入法律史册的案件，是维库尔雅（Veronique Courjault）案，她于2009年因杀害3名新生儿被判监8年。