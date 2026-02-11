2026冬季奥运会｜挪威型男夺铜受访自爆「偷食」忏悔 评论员：时机不对

2026年米兰－科尔蒂纳冬季奥运场上出现令人愕然的一幕──挪威两项名将莱格雷德（Sturla Holm Laegreid）夺下男子20公里个人赛铜牌后，在电视直播受访时突然坦承自己对女友不忠，并向全世界公开忏悔，引发国际体坛与社群热议。



现年28岁的莱格雷德是7届世界冠军得主，此次拿下生涯首面奥运个人奖牌，也是他继2022年北京冬奥接力金牌后的第二面奥运奖牌。然而在赛后访问中，他并未将焦点放在成绩，而是主动谈起个人感情问题，称那是「人生中最大的错误」。

挪威名将莱格雷德首次夺得个人冬奥铜牌。 美联社

他接受挪威国营电视台NRK访问时表示，自己6个月前遇见「此生挚爱」，但却因为犯错失去对方，「这几天，运动反而变成第二顺位。我原本想和她分享这一刻，但她现在可能没有在看。」他说，自从向女友坦承「偷食」后，过去一周成为「人生中最糟糕的一周」。

莱格雷德表示，公开此事是希望对方能看见自己真正的心意，「也许她会看到她对我有多重要，也许不会，但我不想未来觉得自己没有尽一切努力挽回。」他还说不确定公开是否是正确决定，但这是自己当下做出的选择，「我不想抢走今天的焦点。」

此举引发外界讨论。5届奥运金牌得主、现任转播评论员的挪威名将廷格尼斯·博（Johannes Thingnes Boe）表示，莱格雷德显然充满悔意，但质疑其做法并不恰当，「时间、地点与时机都不对」。