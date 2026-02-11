东京町田市JR铁轨惊现无头腐尸 警寻获疑似断头

日本东京町田市周二（10日）发生骇人尸体发现案，有民众于JR横滨线的铁轨旁边，发现一具无头尸体。警方接报到场，在尸身附近再发现一个疑似属于死者的头颅。根据现场证据，警方估计事件属自杀的可能性较高。



日本《朝日电视台》报道，事发于周二当时间上午约10时30分左右。一名民众行经现场时，发现地面上躺著一具尸首分离的遗体，即时报警。

警方及鉴证人员赶抵，发现无头尸身严重腐烂，已难以单凭肉眼辨识其性别及年龄。



其后，警方在尸体附近不远处，寻获一个疑似属于死者的头颅，但仍有待进一步鉴证确认。此外，现场亦发现绳索等物品。有参与搜查的相关人员透露，从现场遗留的迹象综合研判，初步认为此案为自杀的可能性较大，但详细死因仍待法医解剖验证。



案发地点位于JR横滨线的町田站与古渊站之间，该区域属于密集住宅地带，铁轨两旁均为民居。



自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk