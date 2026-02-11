Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

东京町田市JR铁轨惊现无头腐尸 警寻获疑似断头

即时国际
更新时间：11:35 2026-02-11 HKT
发布时间：11:35 2026-02-11 HKT

日本东京町田市周二（10日）发生骇人尸体发现案，有民众于JR横滨线的铁轨旁边，发现一具无头尸体。警方接报到场，在尸身附近再发现一个疑似属于死者的头颅。根据现场证据，警方估计事件属自杀的可能性较高。

日本《朝日电视台》报道，事发于周二当时间上午约10时30分左右。一名民众行经现场时，发现地面上躺著一具尸首分离的遗体，即时报警。

警方及鉴证人员赶抵，发现无头尸身严重腐烂，已难以单凭肉眼辨识其性别及年龄。

其后，警方在尸体附近不远处，寻获一个疑似属于死者的头颅，但仍有待进一步鉴证确认。此外，现场亦发现绳索等物品。有参与搜查的相关人员透露，从现场遗留的迹象综合研判，初步认为此案为自杀的可能性较大，但详细死因仍待法医解剖验证。

案发地点位于JR横滨线的町田站与古渊站之间，该区域属于密集住宅地带，铁轨两旁均为民居。
 

自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111 
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清   
生活百科
2026-02-10 11:52 HKT
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
海外置业
23小时前
港铁工程车维修路轨后疑遗阻碍物 港岛线列车服务受阻一小时
00:34
港铁工程车维修路轨后疑遗阻碍物 港岛线上环站至鲗鱼涌站列车服务一度暂停近1小时
突发
3小时前
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
创科资讯
4小时前
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
旅游
23小时前
北捷让座风波｜易服男「Fumi阿姨」踢飞老妇 法庭判罚$1000
北捷让座风波｜易服男「Fumi阿姨」踢飞老妇 法庭判罚$1000
两岸热话
17小时前
大棋盘︱英国突放宽「BNO二三代」资格 永居同步收紧？分析：赴英工作欢迎 「闲人」免问
大棋盘︱英国突放宽「BNO二三代」资格 永居同步收紧？分析：赴英工作欢迎 「闲人」免问
政情
3小时前
加拿大卑诗省发生校园枪击案，消息指最少有10人死亡。法新社
加拿大卑诗省校园枪击 警方：包括疑凶至少10人死亡
即时国际
1小时前
前何太久违受访狂数前夫何伯！误以为有百亿身家有助创业 坚称穷得正直：帮唔到我就走开
前何太久违受访狂数前夫何伯！误以为有百亿身家有助创业 坚称穷得正直：帮唔到我就走开
影视圈
3小时前
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
饮食
22小时前