日最长寿男性水野清隆111岁辞世 年轻任天皇皇居衞队 生前分享两大养寿秘诀

日本「长寿大县」静冈县今日公布，全国在世最长寿男性、水野清隆于本月8日星期日早上在家中与世长辞，享嵩寿111岁。多家日媒报道指，水野因年迈衰老安详离世，葬礼及追悼仪式预计于本月中旬举行，由其长子担任丧主。

二战同袍多人阵亡 成为终生痛苦难忘经历

综合《静冈放送》及《读卖新闻》报道，家住静冈县磐田市的水野清隆于上午9时33分辞世。磐田市市长草地博昭发表声明表示，对水野老离世深感悲痛，形容对方一直被视为活力与健康的象征。

水野于1914年3月14日出生，去年8月成为日本全国在世最长寿男性，亦是静冈县自2015年以来，首次由男性登上全县最高龄在世居民之位。他年轻时曾隶属日本天皇皇居卫队，二战期间被派往中国东北作战，亲历激烈战事与空袭。他生前回忆，当年同袍多人阵亡，战争岁月十分痛苦，成为终生难忘的经历。

战后，水野返回静冈老家务农，主要种植葱及海老芋，直至80多岁才退休，晚年与长子一家同住。他育有四名子女，并有十名孙子女及十名曾孙子女，家族枝叶繁茂。

水野20多岁担任皇居近卫兵时的旧照，至今仍由家人珍藏。他去年接受《读卖新闻》访问时，提及1936年发生的「二二六事件」，形容该次兵变对其人生留下深刻印象。谈及长寿之道，他直言最重要的是「不为事物所苦」，保持心境平和。

静冈县以人瑞众多闻名。日本全国百岁以上长者于去年10月突破9.9万人，创历史新高；静冈县截至去年9月中，共有3025名百岁人瑞，其中约87%为女性。水野亦曾坦言，从未想过自己能活到如此高龄，对人生充满感激。邻居曾于其111岁生日时在门口摆放111只纸鹤，为他祝寿。

他分享生活之道时表示，不挑食、三餐定时，每天清晨6时半起床；108岁时因白内障失明后，仍以收听相扑赛事等电视节目为乐。对水野而言，幸福在于家人平安健康，即使生活不富裕，也能过得满足。他总结支持自己走过百年人生的关键，是「自由」——不受他人所迫，也不为做不到的事而烦恼。

随着水野辞世，日本在世最长寿男性的头衔，现由熊本县熊本市居民加藤光接棒。资料显示，加藤于1914年5月2日出生，较水野年轻约两个月。