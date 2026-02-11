爱泼斯坦案｜揭藏大量女子Catwalk试镜片 马斯克、朱克伯格曾同桌共餐

英国《每日电讯报》2月8日报道，美国司法部近日公开的大量「爱泼斯坦档案」中，披露多段令人不安的短片内容，显示这名臭名昭著的性罪犯爱泼斯坦多年来曾接收大量年轻女性为其进行所谓「Catwalk试镜」的影片，进一步揭示其诱骗手法。

报道指出，相关短片属司法部解封的数百万份文件之一，据悉是当局从爱泼斯坦的电脑中搜获。影片中，多名女性身穿暴露服装，在不同场景中走「猫步」，甚至摆出性感姿势及跳起挑逗舞蹈。由于片中人物的面部已被涂黑，声音亦经过处理，暂时无法确认其身份及实际年龄。

相关新闻：爱泼斯坦档案再曝骇人内容 最年幼受害者仅9岁 比坚尼女跪地爬枱底

尽管如此，外界认为，这批影片再次印证多年来的指控——爱泼斯坦涉嫌冒充国际内衣品牌「维多利亚的秘密」的星探，藉「模特试镜」为名，将年轻女孩诱入其圈子。有分析指，他长期利用自己与时尚界高层的密切关系，特别是与维密母公司L Brands前掌舵人莱斯利．维克斯纳的私人交情，说服年轻女性前往酒店或私人住所「面试」。

多名受害者早年已作出相同指控。模特儿Alicia Arden曾作证称，早于1997年，爱泼斯坦以模特试镜为由，将她诱骗至酒店并实施猥亵。另一名受害者Virginia Giuffre亦指控，法国模特经纪人Jean-Luc Brunel曾替爱泼斯坦物色大量女性，并透过模特签证将年轻女孩带入美国，随后安排她们向爱泼斯坦及其他人提供性服务。最新解封文件，被指进一步勾勒出其横跨多年、层层交织的犯罪网络。

随着档案陆续曝光，爱泼斯坦与政商及科技界重量级人物的关系亦再度成为焦点。一张摄于2015年的照片显示，爱泼斯坦曾与多名科技界知名人士同桌用餐，包括特斯拉创办人马斯克、Meta创办人朱克伯格，以及PayPal共同创办人Peter Thiel。

该次晚宴早于2019年已被《名利场》披露，据报由LinkedIn创办人Reid Hoffman在美国加州帕罗奥图主持。报道指，马斯克正是在该次聚会中，将爱泼斯坦介绍予朱克伯格。爱泼斯坦其后于2015年8月20日致函亿万富豪Tom Pritzker时，更形容该场晚宴「相当疯狂」。

不过，相关科技界人士其后均试图淡化与爱泼斯坦的交集。朱克伯格的代表于2019年回应称，朱克伯格在该次晚宴后，并未再与爱泼斯坦有任何联系。