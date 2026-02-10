2025贪腐印象指数︱香港清廉排名上升至12位中国续排76 全球平均42分创新低

国际反腐败组织透明国际（Transparency International）公布「2025贪腐印象指数」（Corruption Perceptions Index，CPI）报告，在全球182个国家和地区中，香港获76分，清廉排名第12位，较去年升五位，得分较去年的74分多两分。去年排名首位的丹麦继续蝉联，不过得分却减少两分。中国去年和今年都同样得43分，排名76，而南苏丹连续两年都是位处榜末。

报道指出，报告显示，尽管有少数国家取得进展，但腐败问题在全球范围内依然是一个严峻威胁。全球平均得分更跌至42分的历史新低，超过三分之二的国家得分低于50分，处于「不及格」水平。报告促请各国领袖必须采取行动，正视权力滥用及民主制衡倒退等问题。

「2025贪腐印象指数」中，香港排名12位。中新社

「2025贪腐印象指数」中，新加坡排名3位。

报告对全球182个国家及地区的公营部门贪腐情况进行评估，评分标准由0分（高度腐败）至100分（非常清廉）。



报告分析，导致贪腐问题恶化的背后因素复杂，当中包括民主制度中的制衡力量正在减弱，以及独立的公民社会遭受攻击等。报告强调，世界多地爆发的反政府示威浪潮，正正反映民众对于领袖问责制失效、权力滥用等问题已忍无可忍，并强烈要求进行改革。

贪腐蚕食年轻一代对未来的希望

腐败的代价最终由普罗大众承担。报告形容，贪腐问题正直接导致社会民生受损，例如医院因资金不足而无法提供适切服务、防洪基建因贪污而未能兴建，更严重的是，它蚕食了年轻一代对未来的希望与梦想。



2025贪腐印象指数首十名：

第一名：丹麦

第二名：芬兰

第三名：新加坡

第四名：新西兰

第四名：挪威

第六名：瑞典

第六名：瑞士

第八名：卢森堡

第八名：荷兰

第十名：德国

第十名：冰岛