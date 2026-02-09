《Ong Kaw Kaw》︱大马洗脑贺年神曲热爆 网民：广东人先听出精髓︱有片

马年将至，社群平台近日疯传一首马来西亚的贺年歌MV，由于曲名《Ong Kaw Kaw》取自闽南话，被指和广东粗口相似，引发争议，令歌曲热度不断升温。

极相似广东粗口谐音

据了解，《Ong Kaw Kaw》是马来西亚连锁餐饮品牌Bungkus Kaw Kaw近日推出的贺年歌，MV中的歌手在饮品店内不断跳唱「Ong Kaw Kaw」这关键歌词，再以普通话歌词推介Bungkus Kaw Kaw的饮品。

由于歌曲节奏轻快，加上歌词洗脑易上口，甫推出即大受欢迎，加上有网民指歌中不断重复的「Ong Kaw Kaw」，与广东粗口「戆XX」极相似，引发填词人刻意用粗口谐音入歌提升流量的争议，令歌曲在网络广泛转发，人气进一步升温。



许多网民笑言，「这新年歌是针对广东人的吗？」、「创作团队没有识粤语的人」、「只有广东人会听得懂这歌的神髓」。

不过，有网民分析指「Ong Kaw Kaw」其实源自闽南语「旺厚厚」，意思是「兴旺到极点」，放在贺年歌中其实很恰当，能增加节庆气氛，却被网民误会是玩粗口谐音。