爱泼斯坦案｜FBI惊人结论：无证据显示权贵男性经营性贩卖集团

美国联邦调查局（FBI）曾对已故金融家性罪犯爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）的银行纪录与电邮进行地毯式搜索，搜查其多处豪宅，并耗费数年时间访谈受害者，深入调查他与全球权贵的关系。然而，根据美联社对司法部内部纪录的审阅，调查人员虽然掌握了爱泼斯坦性虐未成年少女的充分证据，却几乎找不到他为权贵经营性贩卖集团的实质证据。

一份2025年的检方备忘录指出，从爱泼斯坦位于纽约、佛罗里达州及维尔京群岛的住所中查获的影片和照片，并未拍摄到受害者被虐待的画面，也未能牵连任何其他人参与其罪行。另一份2019年的内部备忘录则表明，对其财务纪录的审查，包括他向学术界、金融界及全球外交界有影响力人物相关实体支付的款项，均未发现与犯罪活动有关。

纪录显示，尽管一名受害者曾公开指控爱泼斯坦将她「借给」富有的朋友，但探员无法证实此说法，也未找到其他受害者有类似经历。去年七月，探员在一封电邮中总结调查时称，约有「四到五名」指控者声称曾遭其他男性或女性性虐，但「没有足够证据对这些人提出联邦指控，因此案件已移交地方执法部门」。

尽管美联社等媒体仍在审阅数百万页根据《爱泼斯坦档案透明法案》公布的文件，不排除其中包含调查人员忽略的证据，但这些包含警方报告、FBI 访谈笔记和检方电邮的文件，已为这宗轰动全球的案件提供了迄今最清晰的轮廓，并解释了为何美国当局最终决定在未提出额外指控的情况下结案。

朱弗雷说法难以证实

调查人员曾于2011年及2019年两度约谈公开的爱泼斯坦案受害人朱弗雷（Virginia Roberts Giuffre），她在诉讼及媒体采访中指控爱泼斯坦安排她与包括英国前王子安德鲁（Prince Andrew）在内的多名男性发生性关系。调查人员证实朱弗雷确实遭到爱泼斯坦性虐，但她故事的其他部分却存在问题。

一份2019年的内部备忘录写道，朱弗雷声称另有2名受害人被「借出」，她提的人却告诉调查人员自己无此类经历。备忘录称：「没有其他受害者描述曾被马斯克韦尔（Ghislaine Maxwell，爱泼斯坦女友兼长期助手）或爱泼斯坦明确指示与其他男性发生性行为。」朱弗雷本人承认她的回忆录部分属于虚构，她在接受调查时说法多变。

FBI确认无「客户名单」

多年来，媒体与公众一直关注所谓爱泼斯坦的「客户名单」。然而，FBI 探员在给上级的报告中明确指出，这份名单并不存在。一封电邮显示，时任 FBI 副局长阿巴特（Paul Abbate）在 2024年12月30日曾询问，调查至今有没有媒体常提及的「客户名单」存在，1天后一名 FBI 官员即回复称，办案探员已确认不存在这样的名单。

2025年2月19日，一名FBI督导级特别探员再次写道：「尽管媒体对爱泼斯坦案的报导常提及一份『客户名单』，调查人员在调查过程中并未找到这样一份名单。」