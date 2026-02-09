Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尼日利亚车祸 | 卡车失控冲出公路撞毁 至少30死多人重伤 　　

即时国际
更新时间：11:45 2026-02-09 HKT
发布时间：11:45 2026-02-09 HKT

尼日利亚北部卡诺州盖扎瓦地方政府辖区周日（8日）发生严重车祸，涉及一辆卡车，造成至少30人死亡，多人受重伤。

卡诺州州长办公室在一份声明中说，事发时这辆驶往邻近吉加瓦州的卡车上，载有乘客与货物。司机疑似卤莽驾驶，导致车辆失控、冲出高速公路并发生碰撞。伤者被送往附近多家医院，其中多人伤势严重。

尼日利亚北部卡诺州发生车祸。维基网站
尼日利亚北部卡诺州发生车祸。维基网站

司机疑卤莽驾驶

卡诺州州长优素福对遇难者表示哀悼，称这宗车祸令人心碎。他已指示州卫生部门确保所有伤者得到及时救治，并要求人道事务部门为遇难者家庭提供支援。

据报道，尼日利亚是非洲人口最多的国家，受道路状况较差以及交通法规执行不力等因素影响，该国道路交通事故频发。卡诺州政府呼吁机动车驾驶员严格遵守交通法规，以防类似悲剧再次发生。

英重量级拳王去年底车祸受伤

去年12月，英国重量级拳王安东尼·约书亚（Anthony Joshua）在连接奥贡州与拉各斯的拉各斯-伊巴丹高速公路上，遇上车祸受伤，当时司机撞上一辆停放的卡车，约书亚两名同伴丧生。官员表示该车祸涉及司机超速，并以危险驾驶罪名起诉。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
串谋勾结外国势力案 主脑黎智英被判囚二十年罪有应得 旁听席有人站立举手欢呼「好呀！」
02:21
串谋勾结外国势力案 主脑黎智英被判囚二十年罪有应得 旁听席有人站立举手欢呼「好呀！」
社会
2小时前
天气｜过年暖笠笠 天文台料年廿八最高25°C 即睇年初一天气（附九天天气预报）
00:47
天气｜过年暖笠笠 天文台料年廿八最高25°C 即睇年初一天气（附九天天气预报）
社会
2026-02-08 12:21 HKT
中年好声音4｜「白羊君」攞5灯热爆舞台  两特点泄真身为TVB老臣子？入行前曾做巴士司机
中年好声音4｜「白羊君」攞5灯热爆舞台  两特点泄真身为TVB老臣子？入行前曾做巴士司机
影视圈
14小时前
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
生活百科
2026-02-07 14:30 HKT
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
01:09
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
生活百科
2026-02-07 12:00 HKT
周三晚「万众开心」初配纪仁安，且看能否为谭校长建功。
谭校长爱驹初配纪仁安
马圈快讯
17小时前
前TVB性感女星贴身裙「半除」效果震撼视觉 疑泄失婚后感情观：是我错了
前TVB性感女星贴身裙「半除」效果震撼视觉 疑泄失婚后感情观：是我错了
影视圈
15小时前
壹传媒黎智英串谋勾结外国势力及发布煽动刊物案 今早将判刑
02:21
壹传媒黎智英串谋勾结外国势力及发布煽动刊物案 今早将判刑
社会
3小时前
「郭可盈儿子」离巢逾十年胀爆罕现身 曾求婚《闪电传真机》主持遭拒 为养家转战商界
「郭可盈儿子」离巢逾十年胀爆罕现身 曾求婚《闪电传真机》主持遭拒 为养家转战商界
影视圈
3小时前
锦绣花园失水︱大部分水管属私人铺设 水务署：要求署方维修是本末倒置
社会
13小时前