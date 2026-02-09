尼日利亚车祸 | 卡车失控冲出公路撞毁 至少30死多人重伤 　　

尼日利亚北部卡诺州盖扎瓦地方政府辖区周日（8日）发生严重车祸，涉及一辆卡车，造成至少30人死亡，多人受重伤。

卡诺州州长办公室在一份声明中说，事发时这辆驶往邻近吉加瓦州的卡车上，载有乘客与货物。司机疑似卤莽驾驶，导致车辆失控、冲出高速公路并发生碰撞。伤者被送往附近多家医院，其中多人伤势严重。

尼日利亚北部卡诺州发生车祸。维基网站

司机疑卤莽驾驶

卡诺州州长优素福对遇难者表示哀悼，称这宗车祸令人心碎。他已指示州卫生部门确保所有伤者得到及时救治，并要求人道事务部门为遇难者家庭提供支援。

据报道，尼日利亚是非洲人口最多的国家，受道路状况较差以及交通法规执行不力等因素影响，该国道路交通事故频发。卡诺州政府呼吁机动车驾驶员严格遵守交通法规，以防类似悲剧再次发生。

英重量级拳王去年底车祸受伤

去年12月，英国重量级拳王安东尼·约书亚（Anthony Joshua）在连接奥贡州与拉各斯的拉各斯-伊巴丹高速公路上，遇上车祸受伤，当时司机撞上一辆停放的卡车，约书亚两名同伴丧生。官员表示该车祸涉及司机超速，并以危险驾驶罪名起诉。

