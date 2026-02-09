Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本众议院选举 | 是否参拜靖国神社 高市：正努力营造环境

即时国际
更新时间：09:31 2026-02-09 HKT
发布时间：09:31 2026-02-09 HKT

日本执政自民党在总裁高市早苗领军下，在众议院大选取得压倒性胜利，外界持续关注她是否参拜靖国神社。高市被传媒问及未来是否参拜靖国神社时回应，「正在努力营造环境」、「将争取获得盟国与周边各国理解」。

高市周日（8日）晚回应富士电视台选举节目评论员桥下彻有关「何时去参拜靖国神社」的问题时说：「正在努力营造（参拜）的环境。」

外界关注高市早苗是否会参拜靖国神社。美联社
靖国神社因为供奉二战甲级战犯，备受争议。美联社
争取盟友邻国理解

高市并提及已故前首相安倍晋三任内参拜时引发的风波，她表示：「安倍首相前往参拜时，事先与美方沟通。即使如此，仍接到当时美国副总统拜登的抱怨。」

高市为此说：「首先要确实取得盟国理解，也要获得周边国家的理解，营造一个彼此都能对为国牺牲者表达敬意的环境，这是我的目标。」

供奉二战甲级战犯 备受争议

靖国神社因为供奉二战甲级战犯，备受争议，只要日本首相或内阁阁员前往参拜，就会引发中国与南韩等邻国强烈反弹。

自2013年来就没有日本首相参拜过靖国神社。安倍晋三2013年以首相身分参拜靖国神社时，遭到中国、南韩政府严厉谴责，连最大盟友美国也罕见公开表达失望之意。

