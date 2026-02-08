日本众议院选举︱自民党议席已过半可单独执政 票站调查料执政联盟夺三分二席位

日本周日举行众议院选举，全国各地票站陆续开放投票。在首都东京，票站于本港时间早上6时开放，至本港时间今晚7时关闭，随后展开点票。今次选举共有1,284名候选人，竞逐众议院465个议席。投票晚上结束后开始点票，截至当地时间晚上21时40分，日本首相高市早苗领导的自民党已获得234个席位，超过半数所需的233席，笃定可单独执政。多个当地媒体的票站调查预测，执政联盟有机会夺得三分之二席位，取得议会的绝对控制权，以及具启动修宪公投程序的条件。



NHK报道，多地下暴雪下，令投票率受影响。截至当地时间下午2时，全国投票率仅16.05％，较2024年众院改选同时段少3.07％。而该台的票站调查预测，高市早苗领导的自民党可取得过半门槛233席以上，甚至上望300席，能独自执政；估算执政联盟，将可夺得众议院逾三分之二议席，即约328席，取得议会的绝对控制权，并具启动修宪公投程序的条件。

JNN票站调查亦指自民党有望单独获得321席、日本维新会35席，合计356席，远远高于高市早苗设定的胜败基准。

料自民党连同日本维新会取逾300席

此次大选距离2024年10月选举仅隔约1年3个月，从众议院解散到投票仅16天，成为二战后最短的选举期，在严冬的1月解散国会也极为罕见。朝野各党将在单一选区289席、比例代表176席，共计465席中一决高下。之前的势力分布为，执政联盟方面，自民党198席、日本维新会34席；由立宪民主党、公明党在选前两周成军的中道改革联合（简称中道）167席、(中间偏右)国民民主党27席。

民调显示，30岁以下选民中，逾九成支持高市。路透社

高市早苗所属的自民党，连同日本维新会，有望合共取得逾300席。路透社

高市早苗早前解散众议院，将胜败门槛设定为「执政党合计过半的233席」。选前终盘民调显示，自民党与维新会稳保233席，且优势持续扩大，合计席位有望突破300席，甚至逼近众议院三分二门槛的310席。自民党在高市高支持率带动下，积极吸纳无党派与保守层选民。虽然本次选举已无法再仰赖公明党支持母体创价学会的组织票，但随选战推进，「高市人气」逐步发挥火车头效应，带动自民支持度回升，「自民回流」趋势浮现。

维新会强调自身为执政阵营一环，力求扩大席位。然而民调显示，维新会虽在大阪仍具优势，但多个选区遭自民党强力追赶，比例代表席次可能低于上届的15席，党内忧虑选后执政阵营中的「维新色彩」将被稀释。

「中道」疲弱 议席恐大缩水

在野的立宪民主党与公明党紧急合组「中道」，主打「生活者优先」，并在确保安全前提下容许核电重启，试图展现务实路线。中道共同党魁野田佳彦警告，「勇武的语言背后就是战争」，呼吁选民选择「笔直走向和平国家」的政治路线，而非右倾。不过，由于新党成立时间短、知名度不足，加上原先预期可整合工会团体「连合」与创价学会票源的「加乘效果」未能发酵，民调显示中道支持度疲弱，恐较之前167席大幅缩水。

去年在参议院选举表现亮眼的极右翼参政党，积极在东京都及全国都市圈布局候选人，锁定保守与无党派选民，被看好比例代表上看两位数。

高市早苗昨日在东京一场数千人造势场合说，「让日本成长起飞是高市内阁的责任。日本将会越来越繁荣和安全」。她谈及强硬移民攻策，称入境审查「已稍微严格一些，这样恐怖分子和产业间谍就不容易入境」，「我们必须确实检查（外国人）是否有缴税，是否有缴健康保险费用」。

多地大雪忧影响投票率

高市补充说，她期盼「不论你住在日本列岛哪个角落，你都能安心生活，获得你需要的医疗与社会福利支持、接受高品质教育，以及找到适合的职场和工作机会」。她也再次强调，「负责任的积极财政」是日本数十年未曾真正尝试过的方向，必须先获得选民授权，政府才能推动。

靠近日本海一侧的日本多地连日来遭遇强降雪。日本自1月20日以来的强降雪已在全国造成45人死亡。不少人担心大雪会影响投票率。