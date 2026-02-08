美洲绿鬣蜥｜「树上鸡肉」冻僵跌落地 居民煎皮拆骨做塔可饼

以阳光沙滩闻名的佛州近日罕遇寒流，大量绿鬣蜥失去行动能力，甚至从树上掉下来。一名网红介绍这种号称「树上鸡肉」的美食，拍下煎皮拆骨做成塔可饼的过程，引发热烈讨论，影片吸引数百万人观看。



来自罗德岱堡的23岁男子戴维斯（Gray Davis）日前发布影片，记录自己捕捉到一只因寒冷而冻僵的鬣蜥，将其料理成塔可饼。他表示，这是入侵物种，每当冷锋来袭，当地民众都会收集掉落的鬣蜥，还可以煮来吃。

他指鬣蜥肉质鲜美，有「树上的鸡肉」之称。影片中，他先将鬣蜥肉与洋葱、大蒜、盐与月桂叶放入铸铁锅中慢炖约30分钟，之后将肉撕下，再用平底锅煎至外层酥脆。

处理鬣蜥时，他还发现体内有超过20颗蛋，庆幸制止了此外来物种大量繁殖。他将蛋稍稍灼一下，然后与牛油果、大蒜、橄榄油及莱姆汁混合打成绿色的沾酱。他表示希望「尽量不浪费任何东西」，鬣蜥皮也会保存加以利用。

最后他将肉放在玉米饼上，加上腌制红洋葱、墨西哥辣椒与芫茜制成塔可享用。影片曝光后，网友反应两极，有人称赞其料理技巧与永续概念，有网友留言开玩笑表示「把妈妈和孩子放在同一盘里」，但也有人对食用鬣蜥蛋感到不适，直呼无法接受连牠的蛋也吃掉。

戴维斯品尝完成的塔可时笑称：「这才是真正的佛州男人塔可。如果打不过牠们，那就吃掉牠们。」

绿鬣蜥在佛罗里达州属于入侵物种，根据该州法律，居民可人道方式捕猎扑杀。当局也趁机捡了超过5000只进行安乐死处理。据报截至2月4日，南佛罗里达气温回升后，有数千只未被捕捉的「冷冻绿鬣蜥」因回暖而恢复活动。