Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美洲绿鬣蜥｜「树上鸡肉」冻僵跌落地 居民煎皮拆骨做塔可饼

即时国际
更新时间：07:00 2026-02-08 HKT
发布时间：07:00 2026-02-08 HKT

以阳光沙滩闻名的佛州近日罕遇寒流，大量绿鬣蜥失去行动能力，甚至从树上掉下来。一名网红介绍这种号称「树上鸡肉」的美食，拍下煎皮拆骨做成塔可饼的过程，引发热烈讨论，影片吸引数百万人观看。

来自罗德岱堡的23岁男子戴维斯（Gray Davis）日前发布影片，记录自己捕捉到一只因寒冷而冻僵的鬣蜥，将其料理成塔可饼。他表示，这是入侵物种，每当冷锋来袭，当地民众都会收集掉落的鬣蜥，还可以煮来吃。

他指鬣蜥肉质鲜美，有「树上的鸡肉」之称。影片中，他先将鬣蜥肉与洋葱、大蒜、盐与月桂叶放入铸铁锅中慢炖约30分钟，之后将肉撕下，再用平底锅煎至外层酥脆。

处理鬣蜥时，他还发现体内有超过20颗蛋，庆幸制止了此外来物种大量繁殖。他将蛋稍稍灼一下，然后与牛油果、大蒜、橄榄油及莱姆汁混合打成绿色的沾酱。他表示希望「尽量不浪费任何东西」，鬣蜥皮也会保存加以利用。

最后他将肉放在玉米饼上，加上腌制红洋葱、墨西哥辣椒与芫茜制成塔可享用。影片曝光后，网友反应两极，有人称赞其料理技巧与永续概念，有网友留言开玩笑表示「把妈妈和孩子放在同一盘里」，但也有人对食用鬣蜥蛋感到不适，直呼无法接受连牠的蛋也吃掉。

戴维斯品尝完成的塔可时笑称：「这才是真正的佛州男人塔可。如果打不过牠们，那就吃掉牠们。」

绿鬣蜥在佛罗里达州属于入侵物种，根据该州法律，居民可人道方式捕猎扑杀。当局也趁机捡了超过5000只进行安乐死处理。据报截至2月4日，南佛罗里达气温回升后，有数千只未被捕捉的「冷冻绿鬣蜥」因回暖而恢复活动。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
01:09
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
生活百科
19小时前
79X路线巴士途经大埔时，司机突然「急转落大埔」，为送抽筋婴儿到医院救治。
79X巴士司机因一事转軚冇行既定路线 直往那打素医院 全车乘客竟无怨言 网民忧司机被算帐
社会
16小时前
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
生活百科
17小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
2026-02-05 08:00 HKT
连锁超市快闪贺年优惠全单85折！只限2天 满额送米+$30现金券
连锁超市快闪贺年优惠全单85折！只限2天 满额送米+$30现金券
时尚购物
17小时前
「搏上位女星」穿加细码开胸睡衣挑战尺度 浑圆上围惹遐想 曾出写真因过度意淫被勒令收书
「搏上位女星」穿加细码开胸睡衣挑战尺度 浑圆上围惹遐想 曾出写真因过度意淫被勒令收书
影视圈
11小时前
「周星驰爱将」北上办年货 拥2亿身家仍专攻平价水果 食2元一斤车厘茄
「周星驰爱将」北上办年货 拥2亿身家仍专攻平价水果 食2元一斤车厘茄
影视圈
8小时前
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
饮食
2026-02-06 18:26 HKT
前TVB移民女星曝光加拿大医院天价帐单！母亲住院5日索价XX万：我哋都吓亲，点样畀啊
前TVB移民女星曝光加拿大医院天价帐单！母亲住院5日索价XX万：我哋都吓亲，点样畀啊
影视圈
10小时前
美连锁餐厅惊传恐怖自杀案  厨师赤裸头插深炸锅身亡
即时国际
22小时前