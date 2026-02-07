美指华秘密核试 北京斥「持续炒作中国核威胁」

美国周五（6日）指控中国于2020年进行了一次秘密核试，并呼吁签订一项能将中国与俄罗斯一同纳入、更广泛的新军备控制条约。针对美方指控，中国裁军事务大使沈健强调北京在核问题上一贯秉持审慎负责态度，并反对美方「持续炒作所谓的中国核威胁论」。他同时指责美国是「加剧军备竞赛的始作俑者」。

在美俄限制导弹及核弹头部署的条约于前一天到期后，美方在全球裁减军备会议上提出这项指控。

中方强调，北京在核问题上一贯秉持审慎负责态度。路透社

美军2020年试射民兵3型导弹。法新社

预估中国2030年拥逾千枚核弹头

美国国务院主管军备控制与国际安全事务的副国务卿迪南诺（Thomas DiNanno）表示：「我可以透露，美国政府知悉中国已进行了核爆试验，包括准备进行数百吨当量的核试。」

他说：「中国军方试图透过混淆核爆的方式来隐瞒试验，因为认知到这些试验违反禁试承诺。中国使用了『解耦』（decoupling）这种降低地震监测有效性的方法，来向世界隐藏他们的活动。」

迪南诺指出，中国在2020年6月22日进行了一次此类产生当量的核试验，并重申美方预估，到2030年，中国将拥有超过1000枚核弹头。美国总统持特朗普去年10月下令美军立即恢复核武试验程序，表示其他国家也在进行，但未透露任何细节。

中国裁军大使：美才是始作俑者

中国裁军事务大使沈健表示，北京在核问题上一向采取慎重负责的态度。

他说：「中方注意到美方在发言中继续歪曲抹黑中国国防力量建设。我们坚决反对这种虚假叙事，拒绝美方的不实指责。」

他并称美国才是「加剧国际和地区军备竞赛的始作俑者」。

中方面并再次表明，现阶段不会参与军控谈判。北京先前指出，美方要求中国加入军控谈判「不公平、不合理」，并强调中国核弹头数量远低于美俄，「中美核力量不在同一量级」。