珍惜生命︱印度3姊妹沉迷KPOP 遭父没收手机堕楼轻生

印度北方邦加济阿巴德（Ghaziabad）发生3姊妹堕楼案，分别12岁、14岁及16岁的姊妹从所住大楼的9楼堕下身亡。父亲指她们沉迷南韩文化，怀疑因没收手机导致女孩们想不开。

另有印媒报道指女孩们沉迷一款与怂恿青少年自残自杀的「蓝鲸挑战」类似的南韩恋爱游戏，怀疑是执行「最后任务」轻生。但India Today指警方已排除此可能性。

相关新闻：网传河南老师没收手机 学生闯教员室割喉攞命

女孩们从9楼寓所堕下，巨响吓坏街坊。 X@english_ritam

综合印媒报道，3名女孩于周二凌晨约2时15分轻生。邻居被巨响吓醒，女孩们遗下「绝望日记」，其中一页是遗书。

据指3名女孩自新冠疫情爆发便辍学在家，沉迷南韩文化、流行音乐和韩剧电影。警方引述女孩的父亲说，她们自己改南韩名字，又恳求父亲带她们到南韩，说「去不到南韩会死」。她们留下遗书，写道：「对不起，爸爸⋯⋯我们不能离开南韩。南韩是我们的生命，你不能让我们离开它。所以我们才选择自杀。」

相关新闻：手机至大? ︱美少女被收手机 竟发狂殴打祖母致死 上庭时却做出一项不寻常举动⋯⋯

女孩留下遗言向父亲道歉。 X@english_ritam

女孩父亲称，女儿近日开设社交媒体帐号，粉丝数量急增，他在约10天前得知后删除帐号并限制女儿使用手机。他承认因为负下巨债，生活困难，为了缴电费被迫把手机卖掉。

有印媒指女孩们沉迷一款南韩爱情手游，还称手游有50个任务，类似「蓝鲸挑战」，质疑女孩们执行「最终任务」轻生，还称排行中间的女孩「死亡指挥官」，敦促另外2人完成日益黑暗的「任务」。不过，警方已排除此可能性。



防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk