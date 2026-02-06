Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命︱印度3姊妹沉迷KPOP 遭父没收手机堕楼轻生

即时国际
更新时间：00:01 2026-02-06 HKT
发布时间：00:01 2026-02-06 HKT

印度北方邦加济阿巴德（Ghaziabad）发生3姊妹堕楼案，分别12岁、14岁及16岁的姊妹从所住大楼的9楼堕下身亡。父亲指她们沉迷南韩文化，怀疑因没收手机导致女孩们想不开。

另有印媒报道指女孩们沉迷一款与怂恿青少年自残自杀的「蓝鲸挑战」类似的南韩恋爱游戏，怀疑是执行「最后任务」轻生。但India Today指警方已排除此可能性。

相关新闻：网传河南老师没收手机 学生闯教员室割喉攞命

女孩们从9楼寓所堕下，巨响吓坏街坊。 X@english_ritam
女孩们从9楼寓所堕下，巨响吓坏街坊。 X@english_ritam

综合印媒报道，3名女孩于周二凌晨约2时15分轻生。邻居被巨响吓醒，女孩们遗下「绝望日记」，其中一页是遗书。

据指3名女孩自新冠疫情爆发便辍学在家，沉迷南韩文化、流行音乐和韩剧电影。警方引述女孩的父亲说，她们自己改南韩名字，又恳求父亲带她们到南韩，说「去不到南韩会死」。她们留下遗书，写道：「对不起，爸爸⋯⋯我们不能离开南韩。南韩是我们的生命，你不能让我们离开它。所以我们才选择自杀。」

相关新闻：手机至大? ︱美少女被收手机 竟发狂殴打祖母致死 上庭时却做出一项不寻常举动⋯⋯

女孩留下遗言向父亲道歉。 X@english_ritam
女孩留下遗言向父亲道歉。 X@english_ritam

女孩父亲称，女儿近日开设社交媒体帐号，粉丝数量急增，他在约10天前得知后删除帐号并限制女儿使用手机。他承认因为负下巨债，生活困难，为了缴电费被迫把手机卖掉。

有印媒指女孩们沉迷一款南韩爱情手游，还称手游有50个任务，类似「蓝鲸挑战」，质疑女孩们执行「最终任务」轻生，还称排行中间的女孩「死亡指挥官」，敦促另外2人完成日益黑暗的「任务」。不过，警方已排除此可能性。
 

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111 
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
时事热话
11小时前
宏福苑五级火｜居民冀了解大火原因与维修成本：俾返间屋我 有灾民点名林郑需负责
02:47
宏福苑五级火｜居民冀了解大火原因与维修成本：俾返间屋我 有灾民点名林郑需负责
社会
9小时前
李家鼎亲认患病曝光最新状态  影响食欲暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大寿望平静度过
李家鼎亲认患病曝光最新状态  影响食欲暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大寿望平静度过
影视圈
9小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
17小时前
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站/流动银行都有 自助揿钱换新钞！
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
立陶宛总理指容许设立「台湾代表处」犯巨大错误。美联社
立陶宛容台湾设「代表处」 总理：犯巨大错误
即时国际
12小时前
02:34
龙虾湾谋杀案｜62岁案件主谋隐姓埋名 匿藏曼谷多年 去年12月被发现行踪
突发
6小时前
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理｜Juicy叮
时事热话
14小时前
69岁前港姐子宫肌瘤倍增恐癌变北上做手术 谈内地五星级手术体验胜香港：好有爱
69岁前港姐子宫肌瘤倍增恐癌变北上做手术 谈内地五星级手术体验胜香港：好有爱
影视圈
6小时前
政府再推长者餐饮优惠券！$25食尽8大连锁餐厅 大家乐/太兴/大快活/麦当劳
政府再推长者餐饮优惠券！$25食尽8大连锁餐厅 大家乐/太兴/大快活/麦当劳
饮食
12小时前