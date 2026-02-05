俄乌战争｜美俄乌三方会谈 莫斯科基辅对领土核电厂主权仍存重大分歧

美国斡旋下，乌克兰和俄罗斯在阿联酋首都阿布扎比举行一连两日的和谈周三（4日）举行，莫斯科与基辅在领土和战区中欧洲最大核电厂的主导权仍存重大分歧。

与会的乌克兰国安与国防委员会主席乌梅洛夫（Rustem Umerov）在在社交平台X表示，会谈具体且有意义，焦点落在具体实现和平的步骤和实际解决方案。路透社引述美国消息人士指，美俄乌三方将于周四（5日）续会。



相关新闻：俄乌战争｜特朗普：普京允停火一周 威特科夫称正与乌方商领土问题

阿联酋外交部周四（5日）发布照片，三方代表坐在U字形会议桌旁，美国代表包括特使威特科夫（Steve Witkoff）和总统特朗普女婿库什纳（Jared Kushner）坐在中央位置。

争夺札波罗热核电厂控制权

路透社报道，俄乌仍有主要分歧，其中最敏感的问题包括莫斯科要求基辅放弃部分领土，以及位于札波罗热（Zaporizhzhia）的欧洲最大核电厂的控制权，核电厂位于俄罗斯占领区。

相关新闻：乌克兰札波罗热核电厂断电近4周后 展开维修工作 设临时停火区

莫斯科要求乌军撤离乌克兰东部顿涅茨克州（Donetsk），俄罗斯以此为谈判前提。顿涅茨克多个城市有重兵驻守，被视为乌克兰的防御重镇。

乌克兰则主张，暂时停止在前线的冲突，并拒绝任何单方面的撤军要求。 克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周三扬言俄军将继续战斗直至乌克兰「为停战作决定」。

俄罗斯目前占领乌克兰约20%领土，包括克里米亚和2022年前已占领的乌东顿巴斯部分地区。