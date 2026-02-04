拆局：日本成功深海挖稀土泥 是否具有开采可行性

日本海洋研究开发机构（JAMSTEC）等2日宣布，正在日本最东端南鸟岛附近海域进行稀土泥采掘试验的「地球」号深海探测船已成功挖掘到含稀土的海底淤泥。

新华社报道，专家普遍对深海采矿作为稀土供应来源的前景表示出审慎态度，认为南鸟岛附近海域稀土资源开采面临技术、成本与环境影响等多重制约，是否具有工业化价值仍待评估。



急于摆脱「稀土焦虑」

海洋研究开发机构的「地球」号探测船1月12日从静冈县清水港出海，赴南鸟岛周边日本专属经济区实施「稀土泥采掘系统连接试验」。「地球」号1月17日抵达南鸟岛附近海域，30日开始首次稀土泥回收作业，2月1日凌晨首批稀土泥已输送至船上。

稀土元素是17种金属元素的总称，因其独特的光学、磁学和化学性质，被誉为「工业维生素」，广泛应用于新能源、新材料、航空航天、电子、军工等领域，是现代工业中不可或缺的关键战略资源。

长期以来，日本稀土供应完全依赖进口，因此试图实现稀土来源多元化。据英国《经济学人》杂志报道，曾有两家日本企业联手收购了澳洲莱纳斯稀土公司大量股份，但直到2025年10月，首批来自该公司矿区的重稀土产品才运抵日本。

莱纳斯稀土公司矿区产出的稀土原料大多在马来西亚加工。日本瑞穗银行数据显示，2020年至2024年，马来西亚出口日本的稀土产品均价大幅高于其他国家的同类产品。报道指出，生产军工产品的企业可能愿意支付这一溢价，但在竞争激烈的消费者市场，相关企业可能不会这样做。

此次「稀土泥采掘系统连接试验」是日本所谓「战略性创新创造项目（SIP）」的一环。日本政府称，该试验是日本朝著「国产稀土产业化迈出的最初一步」。



南鸟岛位于东京东南方向1800多公里处。据东京大学研究团队估计，南鸟岛附近海底蕴藏著超过1600万吨稀土资源，理论上「可满足全球数百年的需求」。海洋研究开发机构称，如果进展顺利，将于2027年2月开始稀土泥正式采掘试验。

开采面临哪些难点

本次试验使用的是封闭型循环方式的稀土泥采掘系统，是由采掘海洋石油和天然气所用泥水循环系统加上独有技术形成。任务团队将采掘稀土泥所需的吸泥管及相关设备从「地球」号探测船向近6000米深的海底逐节连接并下放，以验证使采矿机贯入海底的系列操作。

尽管人类已进行广泛的海底勘探，但迄今并未真正实现从海底大规模商业化开采金属。专家指出，对深海稀土泥进行商业化开采技术挑战大、经济效益低，未来数年内恐难以形成规模化供给。

中国科学院海西研究院厦门稀土材料研究中心研究员杨帆接受新华社记者采访时表示，日方用相关方法开展短期科学试验是可行的，但在后续产业化和长期服役过程中，相关装置设备须承受极端水压和强腐蚀环境，对采矿装置与吸泥管的连续稳定运行要求极高。此外相关设备能耗也与开采资源价值不相匹配。

杨帆还说，南鸟岛附近海域稀土泥成分复杂，而日本当前稀土分离工艺距国际先进水平存在代差，不论是产品的供应量、成本还是品质，在较长时期很难满足其国内需求。

在成本方面，据日本经济产业省早期测算，在尚未形成规模化生产情况下，深海稀土矿物仅开采成本就可能高达每公斤50至100美元，部分情况下甚至超过150美元。此外，「地球」号探测船运营费用每年高达100亿日元（约合6400万美元），这进一步推高总体成本。

环境影响不容忽视

海底稀土矿产开采对深海生态系统的影响也是未知数，可能对底栖生物群落和深海生态造成不可逆扰动。杨帆认为，尽管海底稀土泥的放射性水平普遍低于陆地矿床，但并非零风险，大规模翻动海床对渔业资源和海洋生态的冲击不容忽视。



据澳洲广播公司网站报道，不少环保组织和太平洋国家指出，海底采矿可能破坏海洋生物栖息地、污染食物链，还可能产生大范围沉积物羽流等，他们对这些问题表达了强烈担忧。

还有专家认为，需关注稀土泥提炼过程中的环境影响。东京大学教授冈部彻对日本媒体说，如何处理精炼稀土泥过程中产生的大量废弃物，这一问题还无法得到解决。

专家表示，南鸟岛稀土开采目前只是一项技术示范工程，而非具有明确商业前景的产业项目。即便未来实现有限商业化尝试，也将高度依赖国家财政补贴，难以依靠市场竞争力实现可持续开采。在荷兰咨询机构阿达马斯商情公司研究助理詹姆斯·特库恩看来，在最理想的情况下，深海稀土矿开采也「只能成为一种小规模供应渠道」。