利比亚「狂人」卡达菲次子 家中遇袭遭行刑式枪决

即时国际
更新时间：11:16 2026-02-04 HKT
发布时间：11:12 2026-02-04 HKT

已故利比亚「狂人」卡达菲铁腕统治利比亚长达42年，最后在2011年被利比亚民众推翻，并在遭到凌辱后惨死街头。15年后，他生前最钟爱的儿子赛义夫（Seif al-Islam Gaddafi）也遭到类似的命运，被武装人员闯入住家，遭行刑式枪决惨死，终年53岁。

《以色列时报》报道，利比亚官员周二（2月3日）说，赛义夫在利比亚首都附近的津坦镇（Zintan）遭袭身亡。具体情况尚不清楚。

利比亚「狂人」卡达菲次子家中遇袭遭行刑式枪决。 美联社
赛义夫的律师在Facebook上证实他死亡的消息，但也没透露细节。赛义夫的表弟则告诉媒体，赛义夫「已作为烈士牺牲」。

利比亚媒体Fawasel则引述曾代表卡达菲参与联合国政治对话的阿卜杜拉（Abdullah Othman Abdurrahim）报道，赛义夫是在家中遭武装人员杀害，检察官正在调查此案。

赛义夫的发言人在社媒X平台发文说：「他们卑鄙地杀害了他。他渴望建立一个统一、主权独立、全民安全的利比亚。两天前我与他通话，他谈论的唯有和平的利比亚和人民的安全。」

强人卡达菲被推翻后，利比亚至今仍陷于分裂与内战状态。法新社
赛义夫1972年6月出生于的黎波里，是卡达菲的次子。他曾在英国伦敦政治经济学院攻读博士学位，被视为卡达菲政权的改革派代表。

卡达菲执政逾40年后，于2011年在北约支持的民众起义中倒台。同年10月，他在随后演变为内战的冲突中遇害。此后利比亚陷入混乱，武装团体和民兵组织相互对抗。

赛义夫2011年末在津坦被武装分子抓获，当时他正试图逃往邻国尼日尔。2017年6月，利比亚其中一个对立政府对他予以赦免，他之后一直居住在津坦。

利比亚法院2015年以煽动暴力及谋杀抗议者罪名，判处赛义夫死刑。国际刑事法院也以涉嫌犯下危害人类罪而对他发出通缉令。

尽管如此，赛义夫2021年仍试图竞选总统，这一争议举动引发利比亚西部和东部反卡达菲政治力量的强烈抗议。
 

