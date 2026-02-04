Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

格陵兰之争｜北约启动「北极哨兵」计划 加强警戒部署

更新时间：11:11 2026-02-04 HKT
发布时间：10:41 2026-02-04 HKT

在美国与欧洲盟国因格陵兰问题关系紧张后，北大西洋公约组织（NATO）欧洲盟军最高指挥部（SHAPE）发言人表示，北约已开始规划「北极哨兵」（Arctic Sentry）任务。

路透社报道，美国总统特朗普（Donald Trump）曾多次表示希望收购格陵兰，并指责欧盟未能妥善保护这个北极大岛，免于受俄罗斯或中国影响，因而与哥本哈根为这块丹麦海外领地产生争端，同时也与北约关系紧张。

特朗普上个月针对格陵兰发出的威胁，使北约这个跨大西洋联盟陷入近年来最严重的危机。

欧洲盟军最高指挥部发言人奥唐奈上校（Colonel Martin O'Donnell）证实德国明镜周刊（Der Spiegel）的相关报道时表示：：「北约目前正规划一项名为『北极哨兵』（Arctic Sentry）的加强警戒行动。」

北约启动「北极哨兵」计划。 路透社资料图
他补充，这项行动将进一步强化北约在北极及高纬度地区的军事部署，并表示，相关规划才刚起步，暂不便透露进一步细节。

北约秘书长吕特（Mark Rutte）1月在达沃斯（Davos）会晤特朗普后表示，双方讨论了北约盟国如何共同确保北极安全，包括不仅限于格陵兰，还涵盖所有在北极拥有领土的7个北约国家。

北约各国防长将于2月12日在比利时布鲁塞尔开会，目前还不清楚会议是否讨论北极哨兵行动。

根据联盟规则，北约欧洲盟军最高司令、美国将军格林克维奇（Alexus Grynkewich）有权规划并执行「加强警戒行动」，无须获得盟国一致批准。

