爱泼斯坦档案载有食婴内容引争议  举报者指进行恐怖献祭

已故美国「富豪淫媒」爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）的性丑闻案再掀骇人波澜。美国司法部日前根据最新法案，公开一批涉及爱泼斯坦案的绝密档案，当中内容极度血腥及荒诞，甚至惊现「食婴」及「仪式性献祭」等指控，消息震撼国际社会，亦引起对档案内容真实性的质疑。

指控涉及前总统 揭露恐怖献祭仪式

据外媒引述这批编号为「EFTA00147661」的联邦调查局（FBI）访谈记录，一名自称受害者的女子向调查人员供称，曾于爱泼斯坦的私人游艇上目睹惨不忍睹的恐怖行为。受害者声称目睹有人进行「仪式性献祭」，一名受害者遭人用弯刀砍掉双脚，现场甚至出现肢解婴儿的残暴画面。

文件载录的证词极其恶心，形容有人取出婴儿内脏，更有甚者涉及食用婴儿内脏内的粪便。更令人震惊的是，该名受害者更指控曾遭美国前总统布殊强奸，并在爱泼斯坦的活动中目睹涉及不同族裔的集体性侵暴行。

模特儿昔日控诉再度疯传 指权贵「食人肉」

随着这批档案公开，墨西哥模特儿希门尼斯（Jimenez）于2009年的一段旧片再度在社交媒体广传。当年她在蒙特雷一家豪华酒店前神情激动地控诉，指某些权贵阶层参与食人派对。希门尼斯在片中声嘶力竭地喊道：「他们吃人，太恶心了！」她表示自己事前并不知情，原以为只是谋杀，未料亲眼目睹食人行径，更称那些权贵身上散发着「人肉味」。

司法部：档案内容未经筛选

美国司法部日前公开文件时罕有地作出「免责声明」，强调档案包含民众提供的所有举报材料，部分内容可能存在虚假或欺诈成分。当局解释，今次是因应去年11月通过的《爱泼斯坦档案透明法案》，将民众向FBI提交的所有原始材料全数公开，当中包括两千段影片及十八万张照片。