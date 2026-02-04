伊朗无人机逼近美航母「林肯号」遭击落 美方指革命卫队再滋扰美商船
更新时间：02:10 2026-02-04 HKT
发布时间：02:10 2026-02-04 HKT
发布时间：02:10 2026-02-04 HKT
美军表示，一架伊朗无人机在阿拉伯海逼近美国航空母舰「林肯号」期间，遭美军战机击落，事件发生前后数小时内，伊朗方面亦被指在霍尔木兹海峡滋扰一艘美国商船，令区内局势再度升温。
美国中央司令部周二发声明指出，一架隶属伊朗的无人机当时「具侵略性地接近」正在阿拉伯海航行的美军航母「林肯号」，其行动意图不明。美方称，尽管美军已在国际水域采取多项降级措施，该无人机仍持续朝军舰方向飞行，最终被一架隶属航母的F-35C战机击落。
相关新闻：伊朗总统下令启动与美谈判 料周五接触 美媒：伊方愿暂停核计划
声明指，被击落的是「Shahed-139」型无人机，事发时「林肯号」约在伊朗南部海岸以南五百英里（约八百公里）海域航行。美军强调，事件中未有美军人员受伤，亦没有装备受损。
美军同时表示，击落无人机事件发生前后数小时内，伊朗伊斯兰革命卫队亦在霍尔木兹海峡滋扰一艘悬挂美国国旗、由美国船员操作的商船「Stena Imperative」。根据军方说法，两艘伊朗快艇及一架「Mohajer」型无人机以高速接近该船只，并作出威胁，试图登船及扣押油轮。
美国军方未有进一步说明伊朗方面的回应，但事件被视为近期美伊在中东水域一连串摩擦中的最新一宗，外界关注局势是否进一步升级。
自伊朗爆发全国范围抗议活动并遭到强力镇压后，美伊关系随之紧张。美国总统特朗普上月中表示，美国有一支「舰队」正驶向伊朗方向，但他表示希望不会动用这支力量。美国中央司令部随后宣布，「林肯号」航空母舰及其护航编队已抵达中东地区。
最Hit
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
2026-02-02 17:19 HKT
罗文2千呎跑马地故居内部逐格睇！全屋欧陆式风格 歌王一手一脚打造装潢布置
2026-02-02 18:30 HKT