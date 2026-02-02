泰国猫经济︱年度市场规模破920亿港元 超「狗经济」逾1.6倍

泰国除了视大象为国家吉祥物，亦相当看重猫咪地位，去年12月更认证五大猫种为「国猫」。《日经亚洲》周日（1日）报道，泰国人爱猫程度掀起的「猫经济」，年度市场规模达118亿美元（约922亿港元），在外国游客人数下跌下，撑起当地经济。

报道指曼谷市中心有不少以猫咪为招徕的咖啡店，顾客可以在店内一边叹咖啡，一边与多只猫咪玩耍。不少家长假日带同子女「帮衬」猫cafe，一起静观猫咪，或喂猫咪食肉泥或「猫罐头」。

泰国不少咖啡店以猫咪作招徕。Unsplash

泰国早前封五种猫为「国猫」。iStock

猫经济有助抵销泰国旅游业收益下跌影响。Unsplash



相关新闻：英国第一猫｜「首席捕鼠大臣」Larry19岁生日 波兰总统访英遇「拦路猫」

泰国人的爱猫狂热，带动了当地的「猫经济」，猫cafe数量激增，另外由爱猫带来对宠物食品、玩具、宠物酒店、猫咪服饰和药品的需求也有增长。

「猫经济」较「狗经济」强劲

报道引述主办泰国猫咪相关展览的N.C.C. Management & Development公司指，泰国年度猫咪市场规模达118亿美元，超过狗市场的72亿美元（约562亿港元）。

泰国人每月平均花费在一只猫身上约在3500至6800泰铢之间（约866港元至1682港元），每月平均花在狗身上的费用则为3500至5500泰铢（约866港元至1360港元）。



相关新闻：绝望坡店长猫「被救」到绝望 日爬三次太行山回家超崩溃︱有片

N.C.C.提到，随着城市人口增加，居住空间越见缩小，更多家庭选择养猫而非狗。泰国政府早前「晋升」5种本土猫种，即暹罗猫、苏帕拉克猫、呵叻猫、贡扎猫和考玛尼猫，为国家象征，封为「国猫」。

泰国经济持续受困，旅游业受到诈骗等罪案与泰铢强势等因素拖累疲乏。2025年，外国游客较去年减少7.2%，是自2021年疫情以来的首次下降。因猫而来的市场收益有助托起本土经济。



