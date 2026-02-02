Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜伊朗外长称与美接触见成效 特朗普指双方正「严肃」对话

即时国际
更新时间：01:56 2026-02-02 HKT
发布时间：01:56 2026-02-02 HKT

伊朗局势紧张，美国航空母舰和多艘军舰抵达中东地区，更传伊朗伊斯兰革命卫队海军司令遭刺杀、海军基地遭无人机攻击以及多地发生爆炸的传闻。伊朗外长阿拉格齐表示，伊朗正透过中间方与美国展开接触，并「已取得一定成效」。

伊朗透露中间人与美接触

伊朗塔斯尼姆通讯社引述伊朗外长阿拉格齐表示，伊朗正同地区伙伴展开合作，寻求建立对美国的信任以重启谈判，这些接触透过中间方进行，目前取得一定成效。

美伊关系持续紧张，美国总统特朗普日前表示，伊朗正与美方进行「严肃」对话，但他未透露是否已就对伊朗采取行动作出最终决定，只称美方已有「非常强大的船舰」驶向伊朗。他同时表明，希望透过谈判达成一项双方都可接受、确保伊朗不拥核的协议。

美国总统特朗普表示，伊朗正与美方进行「严肃」对话。路透社
美国总统特朗普表示，伊朗正与美方进行「严肃」对话。路透社

伊朗最高领袖哈梅内伊警告，美国若挑起战争，将引发「地区性全面战争」。他强调，伊朗不会主动发动战争，但面对任何侵犯与挑衅，必将坚决回击，又指伊朗人民不会被美方派遣航母等威胁所动摇。

伊朗最高领袖哈梅内伊警告，美国若挑起战争，将引发「地区性全面战争」。路透社
伊朗最高领袖哈梅内伊警告，美国若挑起战争，将引发「地区性全面战争」。路透社

据伊朗迈赫尔通讯社报道，伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫在议会会议上指，鉴于伊朗伊斯兰革命卫队被欧盟认定为「恐怖组织」，伊朗根据法律现将欧洲各国军队视为「恐怖组织」，欧盟将承担这一行为的后果。

相关新闻：伊朗局势 | 特朗普称美伊正在谈判：「看看能否取得进展」

另一方面，以色列传媒报道，以军总参谋长扎米尔本周末在美国华盛顿，与美军参谋长联席会议主席丹．凯恩等高级军官会晤，重点协调两国针对伊朗的防务安排，并讨论美伊紧张局势可能引发的各种情况及应对措施。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
许仕仁逝世︱卷涉贪案揭生活极奢华 21万享一餐法国菜 斥200万买唱片 曾包养上海情妇
许仕仁逝世︱卷涉贪案揭生活极奢华 21万享一餐法国菜 斥200万买唱片 曾包养上海情妇
政情
5小时前
前政务司司长许仕仁逝世 终年77岁 曾入市打大鳄 涉贪案入狱最轰动
前政务司司长许仕仁逝世 终年77岁 曾入市打大鳄 涉贪案入狱最轰动
政情
5小时前
项明生¥10深圳街市买齐餸 揭惊人差价惹议 网民激辩：2蚊客是元凶？｜Juicy叮
项明生¥10深圳街市买齐餸 揭惊人差价惹议 网民激辩：2蚊客是元凶？｜Juicy叮
时事热话
9小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
前TVB「传奇女星」变女强人赚过亿 低调为港姐亚军庆生惊人冻龄 三孩之母从未曝光富豪老公
前TVB「传奇女星」变女强人赚过亿 低调为港姐亚军庆生惊人冻龄 三孩之母从未曝光富豪老公
影视圈
7小时前
连锁酒家再推「$5鸡」优惠！晚市激抵小菜 烧鹅王$38起/烧乳鸽$20.8
连锁酒家再推「$5鸡」优惠！晚市激抵小菜 烧鹅王$38起/烧乳鸽$20.8
饮食
13小时前
金价暴跌｜本地金舖生意淡静 指市民续观望：个个坐喺度，睇会唔会再跌
金价暴跌｜本地金舖生意淡静 指市民续观望：个个坐喺度，睇会唔会再跌
突发
7小时前
28岁TVB小生骚的士证欲转行？曾卷港姐桃色丑闻 入行近十年发展平平内地试镜8次失败
28岁TVB小生骚的士证欲转行？曾卷港姐桃色丑闻 入行近十年发展平平内地试镜8次失败
影视圈
9小时前
吃自制牛瘪火锅，成都一家4口双手变蓝中毒送院。
牛瘪火锅｜吃自制网红美食 成都一家4口双手变蓝中毒又疴又呕
即时中国
8小时前
旺角女试衫遭两度开布帘 adidas香港：配合警方调查 全面检讨各分店
旺角女试衫遭两度开布帘 adidas香港：配合警方调查 全面检讨各分店
突发
5小时前