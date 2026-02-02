伊朗局势｜伊朗外长称与美接触见成效 特朗普指双方正「严肃」对话

伊朗局势紧张，美国航空母舰和多艘军舰抵达中东地区，更传伊朗伊斯兰革命卫队海军司令遭刺杀、海军基地遭无人机攻击以及多地发生爆炸的传闻。伊朗外长阿拉格齐表示，伊朗正透过中间方与美国展开接触，并「已取得一定成效」。

伊朗透露中间人与美接触

伊朗塔斯尼姆通讯社引述伊朗外长阿拉格齐表示，伊朗正同地区伙伴展开合作，寻求建立对美国的信任以重启谈判，这些接触透过中间方进行，目前取得一定成效。

美伊关系持续紧张，美国总统特朗普日前表示，伊朗正与美方进行「严肃」对话，但他未透露是否已就对伊朗采取行动作出最终决定，只称美方已有「非常强大的船舰」驶向伊朗。他同时表明，希望透过谈判达成一项双方都可接受、确保伊朗不拥核的协议。

美国总统特朗普表示，伊朗正与美方进行「严肃」对话。路透社

伊朗最高领袖哈梅内伊警告，美国若挑起战争，将引发「地区性全面战争」。他强调，伊朗不会主动发动战争，但面对任何侵犯与挑衅，必将坚决回击，又指伊朗人民不会被美方派遣航母等威胁所动摇。

伊朗最高领袖哈梅内伊警告，美国若挑起战争，将引发「地区性全面战争」。路透社

据伊朗迈赫尔通讯社报道，伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫在议会会议上指，鉴于伊朗伊斯兰革命卫队被欧盟认定为「恐怖组织」，伊朗根据法律现将欧洲各国军队视为「恐怖组织」，欧盟将承担这一行为的后果。

另一方面，以色列传媒报道，以军总参谋长扎米尔本周末在美国华盛顿，与美军参谋长联席会议主席丹．凯恩等高级军官会晤，重点协调两国针对伊朗的防务安排，并讨论美伊紧张局势可能引发的各种情况及应对措施。