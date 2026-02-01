Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

爱泼斯坦案｜莫迪被爆曾「唱歌跳舞」取悦特朗普 印方否认

更新时间：22:04 2026-02-01 HKT
发布时间：22:02 2026-02-01 HKT

超过300万页爱泼斯坦案（Jeffrey Epstein）文件近日被美国司法部公布，其中提到印度总理莫迪（Narendra Modi），称其曾在2017年访问以色列期间「唱歌跳舞」来取悦美国总统。对此，印度外交部1月31日作出回应，否认了文件中相关说法，称这是爱泼斯坦「低劣的臆测」。

据彭博社报道，美国司法部当地时间1月30日发布的最新一批爱泼斯坦案文件中，有十多封邮件和通话记录涉及印度政府和莫迪。在2017年7月发出的一封电子邮件中，爱泼斯坦称，莫迪「听从了建议」，前往以色列，从而讨好美国总统。

这封电子邮件写道：「印度总理莫迪采纳了建议，在以色列唱歌跳舞，以此取悦美国总统。他们几周前才见过面……这奏效了！」

莫迪曾在2017年6月25日至26日与美国总统特朗普会面，并在同年7月4至6日访问以色列，成为首位到访以色列的印度总理。爱泼斯坦的邮件似乎将这两次访问关联了起来。《印度教徒报》称，邮件公布的时机非常「敏感」，因为预计莫迪将在今年2月底对以色列进行第二次访问。

这封邮件的收件人名为「Y·贾博尔」（Y.Jabor），尚不清楚其具体身份。印媒指出，从邮件中的其他信息来看，这名收件人是卡塔尔「有影响力的人士」，疑似与卡塔尔王室关系密切。爱泼斯坦在邮件中建议对方「积极对抗恐怖主义」，呼吁卡塔尔「停止争吵和争执」。

对于相关文件中披露的信息，印度外交部1月31日发表声明，否认相关说法。

印度外交部称：「我们看到所谓的爱泼斯坦档案中有一封电子邮件，其中提到总理及其对以色列的访问。除了莫迪总理2017年7月正式访问以色列的事实之外，邮件中其他的暗示不过是一名被定罪的罪犯的低劣臆测，理应被彻底鄙视和驳回。」

