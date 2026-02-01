游日注意｜青森183cm积雪酿灾 多人在自家遭活埋 急求自卫队出动

受到近期冬季气压分布的影响，日本各地频繁传出大雪灾情。特别是在青森市，积雪深度一度达惊人的183厘米，创下有观测纪录以来的第4大暴雪，并有多位民众因积雪而遭遇不幸事故。1月30日，一位高龄80岁的老先生被发现遭积雪掩埋于自家车棚下方，尽管紧急救出并送往医院，最终仍宣告不治。根据日本《每日新闻》的报道，这名老先生被发现时，身旁还放置著一把雪铲。

青森县政府于周日（1日）向陆上自卫队请求派遣人手救灾，针对行动不便的独居高龄者住户，展开紧急屋顶除雪支援。

随著雪势持续增强，青森市已传出多宗因除雪作业引发的死亡事故。1月31日，一名中年男子被发现倒卧在自家房屋的屋顶雪堆之中，经确认已明显死亡。青森警署表示，这位54岁的农夫自当天中午起便开始进行屋顶的除雪作业。

要求自卫队支援 助行动不便独居长者除雪

面对日益严峻的灾情，青森县政府在收到青森市政府的请求后，于周日晚上10时向陆上自卫队发出灾害派遣请求。

县府指出，今次派遣的核心任务是协助市内行动不便的独居老人清理屋顶积雪，并收集各地受灾情报。

设雪灾咨询服务热线

面对严峻的雪灾状况，地方政府已依照灾害救助相关法规，设立了「雪灾」相关的咨询服务窗口，举凡屋顶积雪过重、家门因积雪而无法开启等个人难以解决的问题，民众皆可拨打电话寻求协助。

自上午8点30分开始，六条咨询专线的电话铃声便此起彼落，许多民众纷纷表示：「请务必到我家来看看情况。」然而，由于路面积雪严重，导致车道宽度缩减，使得公务人员在交通方面遭遇了相当大的阻碍。