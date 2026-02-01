高市早苗「甩底」电视节目 拉票遇热情民众握手受伤

日本首相高市早苗临时取消1日早上参加NHK电视台的政论节目，原因是在竞选活动民众太热情，握手时拉伤了手部。

综合日媒报道，高市早苗原定今早参加NHK电视台的政论节目，但临时缺席。主持人伊藤雅之解释，高市是因手臂在31日出席竞选活动时，因握手的民众大热情而拉伤，需要接受治疗。

高市早苗因手部受伤缺席电视论政节目。美联社

代替高市出席节目的政策调查会代理会长田村典久表示，高市在竞选活动开始前就有感到些许疼痛，竞选期间与选民握手、进行各种活动，似乎加重了手的负担。并代替高市为其缺席的状况表达歉意。

高市也在事后于社群媒体表示，昨天在竞选活动上与热情的民众握手时，手被用力拉扯因此受伤。她解释，自己患有慢性类风湿性关节炎，手肿了起来，不过当下已有涂药包扎做处理。高市也向关心自己伤势的网友表达感谢。