伊朗局势 | 伊朗最高领袖顾问：「谈判架构正在逐步形成」 

伊朗最高国家安全委员会秘书、最高领袖顾问拉里贾尼31日晚在社群媒体上发文，称「谈判架构正在逐步形成」，国际媒体普遍解读为伊朗与美国的谈判。

拉里贾尼在社交平台X上，以波斯语写上「与人为制造的媒体战氛围相反，谈判架构正在逐步形成」。新华社指，国际媒体普遍将拉里贾尼的发文解读为，伊朗朝著与美国开始谈判的方向取得进展。

美媒引述消息人士称，总统特朗普可能授权美军最快于本周末对伊朗发动军事行动。路透社

美国独立新闻网站Drop Site News早前引述多名消息人士报道，美国军方高层官员已向美国在中东的一个重要盟友通报，指总统特朗普可能授权美军最快于本周末对伊朗发动军事行动。报道称，若美方决定采取行动，攻击或于周日（2月1日）展开，目标包括伊朗周边的核设施、弹道导弹基地及其他军事设施，并可能针对伊朗领导层发动所谓「斩首式」打击，最终目标是削弱伊朗革命卫队（IRGC）的领导及能力，推动政权更迭。

美国总统特朗普则于周五（30日）表示，伊朗希望与美国达成协议，他已向伊朗方面传达达成协议的最后期限。特朗普当天在白宫签署行政命令时回应媒体提问，证实已就期限问题与伊朗方面沟通，但未有透露具体时间表，仅称「只有他们自己知道」。