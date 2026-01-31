美白种夫妇诞黑人女儿 怒告生育诊所植入错误胚胎
更新时间：14:23 2026-01-31 HKT
发布时间：14:23 2026-01-31 HKT
发布时间：14:23 2026-01-31 HKT
美国佛罗里达州白人夫妇米尔斯（Steven Mills）与斯科尔（Tiffany Score），去年12月生下黑人女儿，为此控告涉事的不孕症诊所奥兰多生育中心（Fertility Center of Orlando），指控对方植入错误的胚胎。
米尔斯和斯科尔在这间生育诊所冷冻胚胎5年，原本欣喜地要迎接爱女出生，没想到婴儿肤色完全不同，看起来种族上不是白种人，其后透过DNA比对，确认小孩和2人皆无血缘关系。
米尔斯与斯科尔认为，诊所显然是将他人胚胎植入斯科尔的子宫，而且属于他们的胚胎可能已被别人使用。这对夫妇多次要求诊所寻找女婴的亲生父母，并提供正确的胚胎下落，但最终都没有结果。
盼女儿回到亲生父母身边
米尔斯和斯科尔表示，他们愿意继续抚养女婴，但假如其亲生父母有能力养育，那么让小孩回到真正的家人身边无疑是最好的，而且无论从法律或道德层面来说这样做才正确。
这对夫妇也要求诊所支付过去5年内，凡是父母在诊所接受胚胎移植后出生的孩子的基因检测费用。
对此，诊所律师皮尔斯指出，若想比对其他不孕症患者和新生儿的DNA，还需要获得患者的同意，诊所方面会努力和米尔斯、斯科尔夫妇达成和解。
最Hit
长者乐悠咭平价北上路线！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时
2026-01-30 14:26 HKT
TVB上位小生富贵老婆宣布怀孕 新婚不足3月筹备婚礼时已有喜：系上天嘅礼物
2026-01-30 15:29 HKT
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
2026-01-28 18:44 HKT