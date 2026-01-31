Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美白种夫妇诞黑人女儿 怒告生育诊所植入错误胚胎

即时国际
更新时间：14:23 2026-01-31 HKT
发布时间：14:23 2026-01-31 HKT

美国佛罗里达州白人夫妇米尔斯（Steven Mills）与斯科尔（Tiffany Score），去年12月生下黑人女儿，为此控告涉事的不孕症诊所奥兰多生育中心（Fertility Center of Orlando），指控对方植入错误的胚胎。

米尔斯和斯科尔在这间生育诊所冷冻胚胎5年，原本欣喜地要迎接爱女出生，没想到婴儿肤色完全不同，看起来种族上不是白种人，其后透过DNA比对，确认小孩和2人皆无血缘关系。

这对夫妇起诉涉事的生育诊所。奥兰治县巡回法院
这对夫妇起诉涉事的生育诊所。奥兰治县巡回法院
奥兰多生育中心的宣传图片。奥兰多生育中心官网
奥兰多生育中心的宣传图片。奥兰多生育中心官网

米尔斯与斯科尔认为，诊所显然是将他人胚胎植入斯科尔的子宫，而且属于他们的胚胎可能已被别人使用。这对夫妇多次要求诊所寻找女婴的亲生父母，并提供正确的胚胎下落，但最终都没有结果。

盼女儿回到亲生父母身边

米尔斯和斯科尔表示，他们愿意继续抚养女婴，但假如其亲生父母有能力养育，那么让小孩回到真正的家人身边无疑是最好的，而且无论从法律或道德层面来说这样做才正确。

这对夫妇也要求诊所支付过去5年内，凡是父母在诊所接受胚胎移植后出生的孩子的基因检测费用。

对此，诊所律师皮尔斯指出，若想比对其他不孕症患者和新生儿的DNA，还需要获得患者的同意，诊所方面会努力和米尔斯、斯科尔夫妇达成和解。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者平价北上路线爆红！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时
长者乐悠咭平价北上路线！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时
生活百科
2026-01-30 14:26 HKT
电视界「最苦命肥仔」翻身做老板  内地连开3面店新造型脱胎换骨  曾失婚户口得40蚊欲轻生
电视界「最苦命肥仔」翻身做老板  内地连开3面店新造型脱胎换骨  曾失婚户口得40蚊欲轻生
影视圈
6小时前
TVB上位小生富贵老婆宣布怀孕 新婚不足3月筹备婚礼时已有喜：系上天嘅礼物
TVB上位小生富贵老婆宣布怀孕 新婚不足3月筹备婚礼时已有喜：系上天嘅礼物
影视圈
2026-01-30 15:29 HKT
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
美已婚女老师与17岁男生不伦恋 趁夫打猎邀回家激战 法庭咁判
即时国际
11小时前
传闻美军最快周日攻击伊朗，「林肯号」上战机已准备就绪。美联社
伊朗局势 | 传美军已通知中东盟友 特朗普最快周日攻击伊朗 拟斩首领导层
即时国际
6小时前
02:26
上环日圆劫案｜周一鸣：6人被捕 一名日籍汉充当内应 起回部分赃款
突发
3小时前
黄金白银史诗式暴泻 单日洗仓大跌36% 三大因素致跌势加剧 「续为过山车行情做准备」
黄金白银史诗式暴泻 单日洗仓大跌36% 三大因素致跌势加剧 「续为过山车行情做准备」
投资理财
3小时前
星岛申诉王 | 西环森美餐厅结束半世纪历史 二代店主：最不舍得的是客人
02:17
星岛申诉王 | 西环森美餐厅结束半世纪历史 二代店主：最不舍得的是客人
放蛇直击
7小时前
昔日「EYT三小花」惊变「老太」？脸色蜡黄外貌难以识别 网民反应两极：怎么混上血了
昔日「EYT三小花」惊变「老太」？脸色蜡黄外貌难以识别 网民反应两极：怎么混上血了
影视圈
5小时前