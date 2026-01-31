Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

古特雷斯：联合国面临财政崩溃 资金或7月前耗尽

即时国际
联合国秘书长古特雷斯警告，由于未缴会费不断累积，联合国的资金可能在7月前耗尽，令这个全球机构正面临「迫在眉睫的财政崩溃」。据报，目前拖欠会费总额高达15.6亿美元（121.43亿港元）。

拖欠会费逾120亿

古特雷斯在一封致各国常驻联合国代表的信中写道：「这场危机正在加深，威胁项目执行，并带来财政崩溃的风险。而且在不久的将来，情况还将进一步恶化。」

目前，美国是联合国会员国最大欠费国。新华社
他在信中指出，除非所有会员国全面、按时履行其缴费义务，否则会员国必须从根本上改革财务规则，以防止迫在眉睫的财政崩溃。

美国欠款最多

目前，美国是联合国会员国最大欠费国。联合国方面称，自美国总统特朗普去年1月上任以来，美国几乎停止支付会费，至今仍有2024年的欠款未结清。今年1月，联合国秘书长副发言人哈克证实，美国仍未向联合国缴纳拖欠会费。

哈克指，古特雷斯曾反复阐明，会员国拖欠会费以及联合国需按规定将未执行预算款项返还会员国带来的问题。目前，这两个因素叠加，导致联合国财政状况不可持续。

哈克说，尽管去年150多个会员国缴纳了会费，但目前拖欠会费总额仍高达15.6亿美元，较前年增加一倍。他警告说，只要上述两个问题持续存在，联合国就面临资金枯竭的现实风险。

