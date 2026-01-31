Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美极寒风暴下的暖流 初生小牛险冻死获救 入屋与少主甜睡照感动全网

更新时间：09:38 2026-01-31 HKT
发布时间：09:38 2026-01-31 HKT

美国近日受冬季风暴侵袭，多地气温跌至冰点以下、暴雪不断。在肯塔基州一个农场，一头小牛于极端严寒中诞生，出生不久已几近冻僵，幸得农场主人及时发现，将牠带入室内急救，最终转危为安。小牛与小朋友依偎在梳化上取暖的温馨画面被上载网络后，迅速爆红，成为这股极寒风暴下温暖人心的热流。

脐带冰冻如雪条　急用风筒回暖

事发于肯塔基州芒特斯特灵（Mount Sterling），Sorrell夫妇在当地饲养约36头牛。1月24日清晨，当地气温接近零度，丈夫Tanner外出巡视临产母牛时，赫然发现一头刚出生的小牛暴露在寒风中，全身僵硬、动弹不得。

初生小牛险冻死获救，在屋内与少主甜睡的照片感动全网。美联社
在肯塔基州一个农场，一头小牛于极端严寒中诞生，出生不久已几近冻僵，幸得农场主人及时发现，将牠带入室内急救，最终转危为安。美联社
小牛与小朋友依偎在梳化上取暖的温馨画面被上载网络后，迅速爆红，成为这股极寒风暴下温暖人心的热流。美联社
妻子Macey忆述当时情况仍心有余悸，她形容小牛「完全冻僵」，脐带甚至硬得像「雪条」。两人立即把小牛抱回屋内，发现牠身上仍覆盖着冰霜，胎盘亦未脱落，于是先为牠清理身体，再以风筒慢慢吹暖，让牠恢复体温。

经过一番照料，小牛逐渐回暖，毛发重新蓬松起来，随后被安置在客厅梳化上休息，并依偎在孩子们身旁取暖。Macey表示，孩子们平日已习惯与动物相处，对小牛的出现毫不陌生，反而主动陪伴照顾。

3岁童取名「莎莉」　暖心故事疯传

Macey的3岁儿子Gregory更亲自为小牛取名「莎莉」（Sally），为这场惊险的救援增添童趣与温情。相关照片及影片其后在社交平台疯传，不少网民留言大赞一家人有爱心，亦为小牛成功撑过寒冬感到欣慰。

北极冷空气未止　气象局再发警告

美国国家气象局指出，今次冬季风暴已为全国多个地区带来瘫痪性的冰雪天气，但寒潮尚未结束。数日内将再有一股北极冷空气南下，预料东南部地区将迎来新一轮风暴，当局呼吁民众及农户持续提高警觉，防范极端低温带来的风险。

