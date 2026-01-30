爱马仕柏金包｜张美兰资产拍卖还债 曾索回2手袋「想留给子孙」
更新时间：19:46 2026-01-30 HKT
发布时间：19:46 2026-01-30 HKT
发布时间：19:46 2026-01-30 HKT
越南女首富张美兰（Truong My Lan）犯下越南史上最大金融诈欺案，一度被判死刑，后来法成让她归还侵占资产换取免死。据报当局目前正试图出售张美兰的2个爱马仕柏金包（Birkin bag）和一艘豪华游艇。
其中铂金包要由专家估价，张美兰在审讯期间，曾要求取回这2个柏金包，表示「想当作纪念礼物送给孩子或孙子孙女」，但法院认定属非法所得而拒绝。
相关新闻：$21万爱马仕弃街头无人偷 女网红实测杜拜治安结果……︱有片
张美兰被勒令归还 270 亿美元（2108亿港元）的赔偿金。据当地媒体报道，胡志明市民事判决执行局本周表示，正在寻求专家对查获的2只鳄鱼皮爱马仕柏金包进行估价。柏金包价值可高达数十万美元。
另外，张美兰的游艇将于下月拍卖，起拍价为493亿越南盾（约1485万港元）。
相关新闻：爱马仕︱珍宝金Jane Birkin原版柏金包拍卖 破纪录近7900万元成交
法院裁定张美兰秘密控制越南第五大银行西贡商业银行，并在十多年间通过一系列空壳公司获取贷款和现金，总额达440亿美元（约3435亿港元）。检察官表示，这是世界上有史以来最大的金融犯罪之一，其中270亿美元属挪用，120 亿美元属侵吞。
相关新闻：爱马仕官司︱买Birkin Bag要捆绑其他商品 加州消费者集体提告
官方努力变卖她的资产以补偿受害者。据指当局已查封她的1200多项资产，包括公司股份和房地产。去年10月，张美兰位于胡志明市中心的一处房产成为首个成功拍卖的资产，成交价超过6000亿越南盾（1.81亿港元）。
本月较早前，当局曾试图以524亿越南盾（约1600万港元）的价格拍卖她的「西贡万韵号」游艇，但无人问津，2月12日将降价再拍。投标人需支付起拍价20%的保证金才能参与拍卖。
最Hit
台游客发现港铁指示牌隐藏功能！简单2步显示目的地导航 港人震惊：搭咗地铁几十年都唔知
2026-01-29 17:13 HKT
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
2026-01-28 18:44 HKT
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
2026-01-29 12:08 HKT
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
2026-01-28 16:41 HKT