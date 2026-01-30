爱马仕柏金包｜张美兰资产拍卖还债 曾索回2手袋「想留给子孙」

越南女首富张美兰（Truong My Lan）犯下越南史上最大金融诈欺案，一度被判死刑，后来法成让她归还侵占资产换取免死。据报当局目前正试图出售张美兰的2个爱马仕柏金包（Birkin bag）和一艘豪华游艇。



其中铂金包要由专家估价，张美兰在审讯期间，曾要求取回这2个柏金包，表示「想当作纪念礼物送给孩子或孙子孙女」，但法院认定属非法所得而拒绝。

张美兰被勒令归还 270 亿美元（2108亿港元）的赔偿金。据当地媒体报道，胡志明市民事判决执行局本周表示，正在寻求专家对查获的2只鳄鱼皮爱马仕柏金包进行估价。柏金包价值可高达数十万美元。

另外，张美兰的游艇将于下月拍卖，起拍价为493亿越南盾（约1485万港元）。

法院裁定张美兰秘密控制越南第五大银行西贡商业银行，并在十多年间通过一系列空壳公司获取贷款和现金，总额达440亿美元（约3435亿港元）。检察官表示，这是世界上有史以来最大的金融犯罪之一，其中270亿美元属挪用，120 亿美元属侵吞。

官方努力变卖她的资产以补偿受害者。据指当局已查封她的1200多项资产，包括公司股份和房地产。去年10月，张美兰位于胡志明市中心的一处房产成为首个成功拍卖的资产，成交价超过6000亿越南盾（1.81亿港元）。

本月较早前，当局曾试图以524亿越南盾（约1600万港元）的价格拍卖她的「西贡万韵号」游艇，但无人问津，2月12日将降价再拍。投标人需支付起拍价20%的保证金才能参与拍卖。