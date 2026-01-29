俄乌战争｜伤亡逼近200万俄军占6成 二战以来最惨烈

美国推动俄乌和平谈判之际，莫斯科对乌克兰的军事行动仍持续。华盛顿智库「战略与国际研究中心」（CSIS）一项最新报告估计，自2022年2月战争爆发至今，俄罗斯全面入侵乌克兰至今接近4年，俄乌双方军队的死亡、受伤或失踪人数到今年春天可能达到200万人。

综合外媒报道，在乌克兰战场上，俄罗斯已有约 120万人伤亡，其中最多32.5万人死亡。俄罗斯的伤亡人数，比二战以来任何主要国家在任何战争中的损失都要多。乌克兰方面则有近60万军人死亡、受伤或失踪。

自俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）发动全面入侵乌克兰以来，双方均未公开完整的伤亡数据，将人员损失规模视为高度机密。克里姆林宫28日对CSIS报告表达不信任，称其「不具可信性」，坚称只有俄罗斯国防部才有权公布俄军伤亡数据。

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）上周在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛年会、表示，去年12月俄方已升至每月约3.5万士兵死亡。相当于每小时有48人阵亡。泽连斯基指出，2024年12月的数字不到现在的一半，当时约有1.4万名俄军士兵死亡。乌克兰国防部长国防部长费多罗夫（Mykhailo Fedorov）随后补充说：「所有这些伤亡都有影片可验证」。

CSIS的估算基于对西方及乌克兰官员的访谈，以及由独立俄罗斯媒体 Mediazona和英国广播公司（BBC）俄语部所收集的数据。

CSIS指出，俄军在乌克兰死亡人数特别多，「是1980年代苏联在阿富汗战争死亡人数的17倍以上，是第一次与第二次车臣战争的11倍以上，也是二战以来所有俄罗斯与苏联战争死亡总和的5 倍以上」。

报告指出，俄罗斯伤亡人数估计大约是乌克兰的2至2.5倍。但对乌克兰而言，这一数字仍十分严峻，因为该国人口远少于俄罗斯，持续承受损失与动员能力都更有限。

尽管双方伤亡惨重，俄罗斯增加的领土仍然有限。CSIS发现，自2024年以来，俄军在最显著的攻势中，平均每日仅推进15至70公尺，「比现代战争几乎任何主要攻势都慢」。去年底，俄军在乌克兰东部，与第聂伯罗彼得罗夫斯克州（Dnipropetrovsk）地区取得一些进展，但由于冬季条件及乌军顽强抵抗，进展已放缓至几乎停滞。

俄乌与美国周日在阿布扎比举行自俄乌开战以来首次三方和平谈判，但未见突破，克里姆林宫仍坚持对乌克兰领土提出最大化要求。