Neuralink｜马斯克脑机公司大突破 新一代「让盲人重见光明」装置年内临床试验

全球首富马斯克旗下的大脑晶片公司Neuralink再有新突破，继让瘫痪患者用意念玩电脑、控制机械手臂等，一款「Blindsight」（盲视）装置也准备在今年内进行人体试验，尝试透过直接刺激视觉皮质来让失明者恢复视力，目前正等候监管部门批准，目标在今年内展开试验。



马斯克29日在其X平台帐号宣布，下一代Neuralink植入式脑机预计将于今年内问世，效能是原先的3倍。

马斯克想开发晶片，让瘫痪的人恢复运动功能。路透社

Neuralink的大脑晶片。

Neuralink表示，自2024年首次将晶片植入四肢瘫痪患者阿博（Noland Arbaugh）的大脑以来，至今已有21人参加临床试验。参与者可凭意念控制滑鼠，从而浏览网页、在社交媒体上发文和玩游戏。

首代晶片21人参与临床试验

Neuralink沟通速度惊人，一位名叫尼克（Nick）的试验者，在植入晶片后首周，使用滑鼠的速度就超过每秒10位元，比一般健全者使用滑鼠的速度更快。

另一位23岁医学生赛巴斯蒂安因为脊髓受伤，由低效率语音操控电脑改为使用Neuralink的技术后，标注论文应付考试也没有问题。

Futurism等科技媒体报道，Blindsight盲视增强技术将透过脑机介面（BCI）技术，绕过受损的眼睛和视神经，由眼镜上安装的小型摄影机捕捉周围环境，将影像处理成神经讯号，然后直接传送到大脑视觉处理区域。起初解析度就像经典电子游戏画面一样低，但学习软体会不断优化讯号，最终达到能够区分杯、碟、门和墙壁等物体的程度。