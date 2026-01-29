Neuralink｜马斯克脑机公司大突破 新一代「让盲人重见光明」装置年内临床试验
更新时间：15:54 2026-01-29 HKT
发布时间：15:54 2026-01-29 HKT
发布时间：15:54 2026-01-29 HKT
全球首富马斯克旗下的大脑晶片公司Neuralink再有新突破，继让瘫痪患者用意念玩电脑、控制机械手臂等，一款「Blindsight」（盲视）装置也准备在今年内进行人体试验，尝试透过直接刺激视觉皮质来让失明者恢复视力，目前正等候监管部门批准，目标在今年内展开试验。
马斯克29日在其X平台帐号宣布，下一代Neuralink植入式脑机预计将于今年内问世，效能是原先的3倍。
Neuralink表示，自2024年首次将晶片植入四肢瘫痪患者阿博（Noland Arbaugh）的大脑以来，至今已有21人参加临床试验。参与者可凭意念控制滑鼠，从而浏览网页、在社交媒体上发文和玩游戏。
首代晶片21人参与临床试验
Neuralink沟通速度惊人，一位名叫尼克（Nick）的试验者，在植入晶片后首周，使用滑鼠的速度就超过每秒10位元，比一般健全者使用滑鼠的速度更快。
另一位23岁医学生赛巴斯蒂安因为脊髓受伤，由低效率语音操控电脑改为使用Neuralink的技术后，标注论文应付考试也没有问题。
Futurism等科技媒体报道，Blindsight盲视增强技术将透过脑机介面（BCI）技术，绕过受损的眼睛和视神经，由眼镜上安装的小型摄影机捕捉周围环境，将影像处理成神经讯号，然后直接传送到大脑视觉处理区域。起初解析度就像经典电子游戏画面一样低，但学习软体会不断优化讯号，最终达到能够区分杯、碟、门和墙壁等物体的程度。
最Hit
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
2026-01-28 16:41 HKT
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
22小时前
姨妈灵堂「红色万字夹」换水迫自拍 孝顺女回港奔丧遇亲戚怪行 网民疑有心寒动机｜Juicy叮
2026-01-28 14:35 HKT
沙田樱花2026｜石门过百棵樱花最新开花情况！富士樱/吉野樱粉红花海 附交通方式+樱花花期
2026-01-28 17:10 HKT
佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16
2026-01-28 13:50 HKT
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
2026-01-27 15:37 HKT