尼帕病毒︱自然宿主蝙蝠两大传播途径 污染椰枣树或经猪只散播

印度西孟加拉邦（West Bengal）爆发死亡率极高，暂无药可治的尼帕病毒（Nipah virus）疫情。多国已就疫情作出防御措施。



世衞资料指，尼帕病毒是一种人畜共通传染病，可在动物和人类之间传播，也可以通过被污染的食物传播给人类，或者直接人传人，死亡率高达75%。

蝙蝠是尼帕病毒的自然宿主，其会将病毒经由猪传染给人类，此外，饮用生枣椰汁也是一个重要的传播途径。这种饮料采集自枣椰的树干，在南亚地区很受欢迎。

蝙蝠排便物污染树液

生枣椰汁是指从枣椰树的树干上新鲜采集的树液，未经煮沸、加工或加热处理而直接饮用，是南亚地区的一种传统饮品。枣椰汁的采集通常在夜间或清晨，人们在枣椰树的树干上切开一个切口，让树液缓慢流出，收集在陶罐或塑料容器中。

蝙蝠在夜间觅食时会舔食或接触枣椰树液的切口和收集容器，通过唾液、尿液或粪便污染树液。人类采集或饮用这种未经煮沸的污染树液后，就可能感染尼帕病毒。有指，已有不少尼帕病毒疫情是由饮用生枣椰汁引发。



香港衞生防护中心表示，现时尚未有预防尼帕病毒感染的疫苗，提醒在前往受尼帕病毒影响的地方时，应该：

●避免接触野生动物或染病的农场动物，尤其是蝙蝠、养殖猪、马、家猫和野猫；

●避免前往蝙蝠栖息地；

●注重个人衞生，经常用洗手液和清水洗手，特别是接触动物或其分泌物/粪便后，及照顾或探望病人后；

●注意食物衞生，在食用水果前应彻底洗净并去皮，切勿进食可能被蝙蝠咬过或从地上检起的水果。避免饮用生的椰枣原汁、棕榈汁或其他果汁。

