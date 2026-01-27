社媒禁令 | 法国下议院通过法案 拟禁15岁以下使用社交媒体

由于对网上欺凌和心理健康风险的担忧日益增加，法国国会下议院周一（26日）投票通过一项法案，提议禁止15岁以下儿童使用社交媒体。接下来法案将送交参议院审议，一旦通过，将成为法律。

马克龙：保护青少年第一步

在法国，限制未成年人使用社交媒体获得广泛的政治与民意支持。总统马克龙在X网站上称赞今次投票是保护法国儿童与青少年的「重大一步」。他指出，社交媒体是导致青少年暴力行为的因素之一，他希望禁令赶在9月新学年开始前生效。

澳洲去年12月正式实施全球首例针对16岁以下少年及儿童的社交媒体禁令，涵盖facebook、Snapchat、TikTok及YouTube等平台，马克龙敦促法国效法。

多国研类似社媒禁令

除了法国之外，英国、丹麦、西班牙和希腊等国也正在研究澳洲的社交媒体禁令。

法国下议院是以130票赞成、21票反对通过这项法案，法案将送交参议院审议，一旦获通过，将正式成为法律。

法案提议禁止15岁以下少年使用社交网络，以及嵌入于其他平台内的社交网络功能，这反映出公众对于社交媒体对未成年人影响的忧虑正在上升。

拟禁高中使用手机

法案同时提出禁止在高中使用手机，将使法国成为继澳洲去年12月禁止16岁以下儿童使用手机后，第二个采取此类措施的国家。

中间派议员米勒在向议会介绍法案时表示：「透过这项法律，我们为社会划下一条明确界线，并指出社交媒体并非无害。我们的孩子阅读得更少、睡得更少，这是一场为自由思想而战的战争。」

欧洲议会呼吁欧盟为儿童使用社交媒体设定最低年龄限制，但是否实施年龄门槛，仍由各成员国自行决定。