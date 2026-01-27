Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

菲狂徒当街扛火箭炮轰座驾　大命市长靠一装备奇迹生还

即时国际
更新时间：09:27 2026-01-27 HKT
发布时间：09:27 2026-01-27 HKT

菲律宾南部民答那峨岛再现震撼袭击。南马京达瑙省Maguindanao del Sur阿瓜克市（Shariff Aguak）市长阿克马德（Akmad Ampatuan），于当地时间1月25日清晨返回住所途中，遭武装分子以反坦克火箭炮近距离轰击座驾，爆炸威力惊人，幸赖防弹装甲车辆抵御冲击，市长最终奇迹般死里逃生。

清晨返家途中遭近距离伏击　装甲座驾保命

事发于早上约6时30分，市长阿克马德完成清真寺礼拜后乘坐黑色丰田Land Cruiser返家。路口闭路电视画面显示，一辆白色货车突然停在十字路口，两名枪手跳车，其中一人持自动步枪警戒，另一人肩扛火箭炮，朝阿克马德座车直接开火。巨响过后现场浓烟滚滚，幸好座车有额外装甲保护，吸收了巨大冲击力，不仅没有即时车毁人亡，还可以继续向前行驶，逃出生天。

阿克马德的随行保安立即还击，双方短暂交火。事件造成两名保安及一名途人受伤，阿克马德则毫发无损。

袭击发生后数小时，警方在邻近达都温赛镇围堵涉案武装分子，经激烈枪战，三名疑犯被当场击毙，现场检获一具火箭筒及多支枪械。当局正追查幕后主使及动机。

第四度避过暗杀  人称「九命猫」市长　

阿克马德屡次遭人追杀，菲媒形容他如「九命猫」般大难不死。作为显赫的安帕图安家族（Ampatuan family）成员，他在2009年震惊全球、造成58人丧生的「马京达瑙大屠杀」（Maguindanao massacre）后，选择与家族决裂，并出庭指证亲属，因而成为多方势力的眼中钉。2010、2014及2019年，他亦曾多次遭伏击仍能生还。

阿克马德事后表示，火箭炮并非一般人能操作，明显属专业武装行动，并公开不满政府去年底撤走其司法部与警队保安安排，令其暴露于高风险之中。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
曾国衞被免去政制及内地事务局局长职务
曾国衞被免去政制及内地事务局局长职务
政情
1小时前
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
影视圈
2026-01-26 10:00 HKT
TVB「不羁视帝」惊变住家男  街坊装现身街市一抽二掕  一个原因疑目露凶光？
TVB「不羁视帝」惊变住家男  街坊装现身街市一抽二掕  一个原因疑目露凶光？
影视圈
16小时前
曾国衞以健康理由辞任局长 有更多官员离任？李家超：传闻不正确、不攻自破 无计划再换司局长
曾国衞以健康理由辞任局长 有更多官员离任？李家超：传闻不正确、不攻自破 无计划再换司局长
政情
1小时前
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
2026-01-25 09:00 HKT
03:05
巴士安全带︱议员承认低估民间反应：初衷为安全 审议时关注第二样嘢 倡半年后检讨
社会
23小时前
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
2026-01-25 10:00 HKT
关税战｜特朗普突加征南韩关税至25%  指未有履行协议
关税战｜特朗普突加征南韩关税至25%  指未有履行协议
即时国际
4小时前
大疆无人机在商用领域占据极大市场。DJI
Alex Honnold｜征服台北101大疆航拍机全程直播？ 网民吵翻天
即时国际
14小时前
西环47岁父亲驾车突晕倒 11岁仔从旁惊险控制近百米 撼七人车再撞栏停下
西环47岁父亲驾车突晕倒 11岁仔从旁惊险控制近百米 撼七人车再撞栏停下
突发
10小时前