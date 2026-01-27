菲狂徒当街扛火箭炮轰座驾 大命市长靠一装备奇迹生还
菲律宾南部民答那峨岛再现震撼袭击。南马京达瑙省Maguindanao del Sur阿瓜克市（Shariff Aguak）市长阿克马德（Akmad Ampatuan），于当地时间1月25日清晨返回住所途中，遭武装分子以反坦克火箭炮近距离轰击座驾，爆炸威力惊人，幸赖防弹装甲车辆抵御冲击，市长最终奇迹般死里逃生。
清晨返家途中遭近距离伏击 装甲座驾保命
事发于早上约6时30分，市长阿克马德完成清真寺礼拜后乘坐黑色丰田Land Cruiser返家。路口闭路电视画面显示，一辆白色货车突然停在十字路口，两名枪手跳车，其中一人持自动步枪警戒，另一人肩扛火箭炮，朝阿克马德座车直接开火。巨响过后现场浓烟滚滚，幸好座车有额外装甲保护，吸收了巨大冲击力，不仅没有即时车毁人亡，还可以继续向前行驶，逃出生天。
阿克马德的随行保安立即还击，双方短暂交火。事件造成两名保安及一名途人受伤，阿克马德则毫发无损。
袭击发生后数小时，警方在邻近达都温赛镇围堵涉案武装分子，经激烈枪战，三名疑犯被当场击毙，现场检获一具火箭筒及多支枪械。当局正追查幕后主使及动机。
第四度避过暗杀 人称「九命猫」市长
阿克马德屡次遭人追杀，菲媒形容他如「九命猫」般大难不死。作为显赫的安帕图安家族（Ampatuan family）成员，他在2009年震惊全球、造成58人丧生的「马京达瑙大屠杀」（Maguindanao massacre）后，选择与家族决裂，并出庭指证亲属，因而成为多方势力的眼中钉。2010、2014及2019年，他亦曾多次遭伏击仍能生还。
阿克马德事后表示，火箭炮并非一般人能操作，明显属专业武装行动，并公开不满政府去年底撤走其司法部与警队保安安排，令其暴露于高风险之中。
