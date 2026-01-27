中日49条航线取消100%航班　高市早苗：拟寻求与习近平直接对话

中日关系持续紧张，民航往来进一步受挫。内地交通数据平台显示，至本月26日，已有49条中日航线于明年2月取消全部航班，情况较1月进一步恶化。与此同时，日本首相高市早苗表态，将考虑与中国国家主席习近平直接对话，冀「让日方立场获中方正确认识」。

《第一财经》引述「航班管家」数据报道，2026年1月中国内地赴日航班取消率已升至约47%，按月上升近8个百分点；而至2月，已有49条航线被全面取消，当中包括由深圳宝安出发前往新千岁及日本中部地区的航线。业界指出，这反映航空公司对中日客运需求及政治风险评估趋于保守。

本首相高市早苗表态，将考虑与中国国家主席习近平直接对话。法新社

在北京，中国外交部近日提醒中国公民春节期间避免前往日本。路透社

受影响下，中国多间航空公司进一步延长赴日航班免费退改安排。包括中国国际航空、东方航空、南方航空，以及厦门航空、山东航空等，均宣布相关安排延长至今年10月24日，涵盖2026年夏秋航季。

在日中关系恶化背景下，高市早苗周一回应传媒提问时表示，为让日本立场获得正确认识，将把「直接对话」纳入考虑范围，形容自己态度「很积极」。她同时强调，日方并未与中方完全中断沟通，目前在不同层级仍保持交流。

高市早苗近日因「台湾有事」相关言论，被外界视为加剧中日紧张关系。她则重申，日本对与中国对话的大门仍然敞开，但在国家安全议题上不会退让。

内阁支持度回落 选举前夕压力升温

日本放送协会（NHK）最新民调显示，高市内阁支持率为59%，较两星期前下跌3个百分点，不支持度则上升至26%。政党支持度方面，自民党以约36%居首，明显抛离主要在野势力。高市早苗亦表明，若执政联盟在下月大选中未能取得多数，她将即时辞任首相。

在北京，中国外交部近日提醒中国公民春节期间避免前往日本，指当地近期治安不靖，发生多宗针对中国公民的违法案件，亦提及日本政府就后续地震风险发出警告，认为中国公民在当地面临较严重安全威胁。