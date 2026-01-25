日本党魁辩论︱高市早苗倡加强防卫 在野党批致日中交恶

日本众议院解散后，朝野10大党魁上周六（24日）晚举行首场在网上平台的政策论战，首相、自民党总裁高市早苗在辩论强调，将全面强化安全保障政策，称「没有守护自身国家的决心与能力，就不会有人替你守护」。她又提到，日本与中国之间仍持续在各个层级对话。

高市：自己国家自己保护

高市早苗强调，日本的安全保障正面临第二次世界大战后最严峻的环境。她表示，日美同盟依然是日本安全保障的基石，但也必须重新确认「自己的国家必须由自己守护」的基本立场。



高市又提到，自民党执政时早已纳入修订安全保障三份文件，加强防卫产业并放宽相关管制等内容，有助全面提升日本的防卫能力。

至于情报与反间谍机制，高市强调至关重要，认为须进一步就防止间谍活动立法，以及加强情报搜集。她又指政府正推动有关法案，并指日本必须在制度、实力与国民意识三管齐下，建立务实的外交与安全保障体系。



野田佳彦：高市言论加剧中日紧张

野田佳彦质疑高市言论令日中关系恶化。路透社

针对高市曾在国会表示，「台湾有事」可能构成日本的「存亡危机事态」，新成立由立宪民主党与公明党合组的第一大在野党「中道改革联合」共同代表野田佳彦认为，高市的说法「明显加剧了与中国之间的紧张关系」。野田指出，目前的日中关系极为严峻。

野田表示，虽然中国近来做法过于强硬，例如对自卫队战机作雷达照射，属极其危险、不可接受的行为，日本理应提出严正抗议，但他续指在「认知作战」层面，日本正被贴上「军国主义复活」标签，野田称「日本对这种指控并没有做出足够、有力的反驳」。

高市重申日本非「军国主义国家」

高市回应称，政府并非「完全没有反驳」，强调日本已透过多种管道和在多边外交场合说明立场，包括与各国领袖远距会谈，清楚表达「日本并非军国主义国家，而是延续一贯的和平立场」。



高市也提及，日本作为中国邻国，两国之间确实存在多项课题，但正因如此，更需要保持对话。

在防卫预算方面，高市表示，日本的基本方针是根据需要逐项加强，重申日本须具有「守护自身的防卫能力」。

随着本地生产总值（GDP）增长，日本提前达到防卫预算占GDP的2%目标。认知作战、保护卫星和海底电缆，以及加强防卫产业规模，仍是高市政府未来的整体方向。