特朗普威胁加拿大勿与中国达成贸易协议 否则「征100%关税」
更新时间：22:38 2026-01-24 HKT
发布时间：22:38 2026-01-24 HKT
美国总统特朗普周六表示，如果加拿大与中国达成贸易协议，他将对所有加拿大进口商品征收100%的关税。
特朗普在自家社交平台Truth Social写道：「如果卡尼认为他能把加拿大变成中国向美国输送商品的『转运港』，那他就大错特错了。」特朗普称：「中国会把加拿大生吞活剥，彻底吞噬它，包括摧毁他们的企业、社会结构和生活方式。如果加拿大与中国达成协议，所有进入美国的加拿大商品将立即面临100%的关税。」
