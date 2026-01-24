Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普威胁加拿大勿与中国达成贸易协议 否则「征100%关税」

即时国际
更新时间：22:38 2026-01-24 HKT
发布时间：22:38 2026-01-24 HKT

美国总统特朗普周六表示，如果加拿大与中国达成贸易协议，他将对所有加拿大进口商品征收100%的关税。

加拿大总理卡尼在达沃斯世界经济论坛的演讲，被外界视为公开抵抗美国霸权的檄文。路透社
加拿大总理卡尼在达沃斯世界经济论坛的演讲，被外界视为公开抵抗美国霸权的檄文。路透社

特朗普在自家社交平台Truth Social写道：「如果卡尼认为他能把加拿大变成中国向美国输送商品的『转运港』，那他就大错特错了。」特朗普称：「中国会把加拿大生吞活剥，彻底吞噬它，包括摧毁他们的企业、社会结构和生活方式。如果加拿大与中国达成协议，所有进入美国的加拿大商品将立即面临100%的关税。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
香港墟市节1.24开锣 免费入场！60+街坊摊档 美食/咖啡/DIY工艺品 购物送布袋+小礼物
香港墟市节1.24开锣 免费入场！60+街坊摊档 美食/咖啡/DIY工艺品 购物送布袋+小礼物
好去处
2026-01-23 18:55 HKT
《爱回家》古典小花宣布离巢 硕士毕业挨足5年月入只有呢个数 正式告别演员生涯
《爱回家》古典小花宣布离巢 硕士毕业挨足5年月入只有呢个数 正式告别演员生涯
影视圈
4小时前
大埔慈山寺一连7日免费开放！农历年「丙午年新春花供礼佛」 1方法登记预约
大埔慈山寺一连7日免费开放！农历年「丙午年新春花供礼佛」 1方法登记预约
好去处
2026-01-23 17:25 HKT
陈家珮再次承认逆驾是非常草率的驾驶决定。黄文威摄
02:09
陈家珮逆线行车｜亲身到警署录取口供 陈家珮承认：今次做咗好错嘅决定
突发
1小时前
中央军委副主席张又侠、参谋长刘振立，涉严重违纪违法被查。
01:10
中央军委副主席张又侠、参谋长刘振立 涉严重违纪违法被查
即时中国
8小时前
以为帮人减废！「唔想嘥」赠物骗局崛起 记者放蛇曝光呃钱新模式｜Juicy叮
以为帮人减废！「唔想嘥」赠物骗局崛起 记者放蛇曝光呃钱新模式｜Juicy叮
时事热话
2026-01-23 17:13 HKT
BLACKPINK香港启德演唱会丨四女性感登场全场尖叫 Lisa露腰又晒腿 Rosé晒广东话叹鸡蛋仔
BLACKPINK香港启德演唱会丨四女性感登场全场尖叫 Lisa露腰又晒腿 Rosé晒广东话叹鸡蛋仔
影视圈
2小时前
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
活动资讯
2026-01-19 08:00 HKT
李佳芯离巢TVB受富商力捧 获前港姐牵线强势进军影坛 伯乐开腔认豪掷8亿打造电影王国
李佳芯离巢TVB受富商力捧 获前港姐牵线强势进军影坛 伯乐开腔认豪掷8亿打造电影王国
影视圈
8小时前
当日由张又侠领誓，另二排左起：张升民、刘振立、何卫东、李尚福、苗华。新华社
解放军大反腐｜6名中央军委领导5落马 网民叹触目惊心
即时中国
4小时前