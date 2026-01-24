印尼西万隆山泥倾泻 至少7死82失踪
发布时间：15:03 2026-01-24 HKT
印尼西爪哇省西万隆地区发生山泥倾泻，造成至少7人死亡，82人失踪。雅加达安塔拉通讯社引述当地警察局长尤加斯瓦拉表示，山泥倾泻伴随山洪暴发，「事发时，居民听到一声巨响」。
印尼新闻媒体《罗盘报》报道，事发于当地周六凌晨2时许。「强劲水流」与松散泥土从布拉朗朗山山坡涌下，摧毁一条村庄约30间房屋，当时多数村民正在熟睡。
印尼武装部队、地区灾害管理机构、义工和社区民众参与了紧急应变工作。当局已下令疏散居民。 《罗盘报》报道称，周六山泥倾泻的过境面积估计达30公顷。
印尼国家减灾署发言人穆哈里周六 （24日）表示：「失踪人数众多，我们今天将尽力搜救。」
由于芝塔龙河（Citarum）和芝比特河（Cibeet）泛滥，西爪哇省卡拉旺县30个乡镇中有20个遭受洪水侵袭。
2025年12月，印尼北苏门答腊省、西苏门答腊省和亚齐省发生致命山泥倾泻和洪水，造成超过1,170人死亡。印尼政府提告指控6间公司破坏环境，导致这场致命灾难。
