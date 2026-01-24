Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

格陵兰之争 | 特朗普牵企鹅漫步格陵兰 白宫贴AI图闹大笑话

即时国际
更新时间：14:34 2026-01-24 HKT
发布时间：14:34 2026-01-24 HKT

格陵兰的风波暂告一段落，但美国总统特朗普显然未放弃对格岛的梦想。白宫周六（24日）在社交平台X上传一张AI合成贴图，显示特朗普在白雪皑皑的环境中与企鹅同行的背影，企鹅手持美国国旗象征已经归顺，另有格陵兰旗。这张合成图随即闹出大笑话，因为格陵兰属北半球，根本没有企鹅栖息，而企鹅只会在南半球国家和南极洲生活。

在这张AI生成图片中，79岁的特朗普似牵着一只企鹅，正一步步走向格陵兰岛。图片说明文字为「拥抱企鹅」（Embrace the penguin）。

白宫在X贴上这张合成图，闹出大笑话。X@白宫
特朗普的关税政策早前衍生出企鹅迷因图。美联社/X@velonoir
格陵兰没企鹅栖息

由于格陵兰岛并没有野生企鹅栖息，白宫遭到网民讪笑。网民指，野生企鹅只会出现在南极洲及南半球国家和地区，其中南极洲有最大企鹅族群，位于北半球的格陵兰则应该配北极熊，但特朗普似乎不在乎这种细节或基本常识、

这则白宫贴文已获得超过1000万次浏览，在网上迅速爆红。

